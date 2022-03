Harald Simon: Verhaltener Jubel über den EM-Titel

Werbung

Wenige Tage vor seinem 55. Geburtstag machte sich Harald Simon das Geschenk selbst. Er krönte sich in Tomaszow Mazowiecki zum Europameister, ist nach Franz Zorn 2008 erst der zweite Titelträger aus Westeuropa. Allerdings fand der zweite EM-Lauf in Polen am Samstag unter schwierigen Vorzeichen statt: Die russischen Fahrer Dmitry Solyannikov und Vladimir Fadeev, die den ersten Lauf in Sanok dominiert hatten, waren nicht dabei. Wegen Vladimir Putins Krieg mit der Ukraine wurden alle Russen vom Motorsport-Weltverband (FIM) aus den Bewerben ausgeschlossen.

Deshalb war Simons erste Reaktion nach der Siegerehrung auch ziemlich gedämpft: „Realistisch gesehen wäre für mich höchstens noch Rang zwei möglich gewesen. Bei dieser Europameisterschaft sind nicht die besten Fahrer gefahren.“ Mit etwas Abstand reflektierte er am Montag: „Natürlich ist Freude da, aber es ist einfach etwas anderes, fühlt sich nicht ganz richtig an. Die Politik hat gewonnen, nicht der Sport. Ändern kannst du es nicht. Es ist problematisch, wenn Fahrer aus einer laufenden Serie ausgeschlossen werden. Sie haben nichts gemacht. Etwas anderes wäre es, wenn sie gedopt hätten oder mit einem illegalen Motor gefahren wären…“

Die FIM folgte dem Vorbild der anderen Sportverbände, der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Damit avancierte Harry Simon nach seiner starken Vorstellung beim ersten EM-Lauf in Sanok vom Medaillenkandidaten zum heißesten Titelanwärter für das EM-Finale. Auf Solyannikov und Fadeev hätte er sechs bzw. vier Punkte gutmachen müssen, nach deren Ausschluss lag Simon zwei Punkte vor dem Niederländer Jasper Iwema in Führung. Mit vier Zählern Rückstand hatten auch die Deutschen Luca Bauer, Franz Mayerbüchler, Benedikt Monn und der Tscheche Lukas Hutla (je 8 Punkte) noch Titelchancen.

Diese machte der Waldviertler schnell zunichte. Er fuhr in den Vorläufen stark, gab nur einen Punkt ab – gegen den stark fahrenden Schweden Jimmy Olsen. Auch da fehlten Simon nur 20cm. „Ich bin aber nicht mehr auf der letzten Rille gefahren, wusste, wie viele Punkte ich brauche. Da riskierst du nicht mehr Kopf und Kragen“, erklärt Simon. „Wenn ich irgendwo lieg, hab‘ ich nix davon.“

Und gereicht hat es auch so. Simon stand schon nach den Vorläufen als Europameister fest. Da konnte er auch verkraften, dass er in der Tageswertung Olsen den Vortritt lassen musste. Der war im Finale nicht zu biegen, Simon wurde Zweiter vor Luca Bauer, der damit EM-Silber fixierte.

Aber der Europameister heißt Harry Simon, den großen Pokal hat er mittlerweile daheim in der Vitrine stehen. „Es stimmt schon, in ein paar Jahren wissen nur mehr Insider, wie ich Europameister geworden bin“, sagt er schließlich und freut sich auf das WM-Finale in zwei Wochen in Heerenveen (NED). Auch dort sind die russischen Fahrer nicht startberechtigt. Für Simon, der den ersten WM-Lauf in Togliatti (RUS) wegen Visa-Problemen verpasste, gelten dort andere Vorzeichen: „Ich beginne bei Null, kann vielleicht die Titelkämpfe noch etwas spannender machen.“ WM-Favorit ist jetzt der Deutsche Hans Weber.