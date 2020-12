Die heurige Eisspeedway-Saison steht weiterhin auf wackeligen Beinen. Nachdem Harald Simon vorige Woche schon Zweifel an der Durchführbarkeit der WM-Qualifikation Mitte Jänner in Schweden anmeldete, folgte mittlerweile die Absage der Bewerbe in Örnsköldsvik.

Wie es mit der WM selbst weitergeht, ist offen. Als einzige Veranstalter haben Togliatti und Berlin Interesse bekundet. Die beiden WM-Läufe in der Lada-Stadt sind für 13. und 14. Februar geplant. Die deutsche Hauptstadt wäre am 6. und 7. März Austragungsort.

Ob dort tatsächlich gefahren wird, daran hegte Simon auch Zweifel: „Wenn wie im Frühjahr wegen Corona kurzfristig abgesagt werden muss, bleiben die Veranstalter auf den Kosten sitzen. Deshalb gibt es ja heuer so wenig Rennen. Ob sie das Risiko eingehen wollen?“ Eine Entscheidung soll bis Mitte Dezember fallen.

Wird die Einzel-WM durchgezogen, dann muss der Pfaffenschlager auf die Gunst der FIM hoffen. Die Quali-Rennen wurden ersatzlos gestrichen. Das Starterfeld für die WM würde gesetzt werden.