Harry Simons Rückkehr auf die Bühne der Team-Weltmeisterschaft hätte ein triumphale werden können. Nachdem er drei Jahre hintereinander immer wieder verletzungsbedingt absagen musste, war der Pfaffenschlager diesmal das Zugpferd im Team Österreich, das von Franz Zorn und Charly Ebner komplettiert wurde. Trotz starker Leistungen musste man sich beim „Eisspeedway der Nationen“ in Berlin am Wochenende jedoch hinter Russland, Schweden und den Deutschen anstellen. Erstmals seit 2014 blieb Österreich ohne Team-Medaille.

„So ist der Sport“, seufzte Simon, der selbst in Top-Form fuhr, am Samstag 14 Punkte schrieb, am Sonntag 9. „Es wären auch noch mehr Punkte drin gewesen. Aber um die Einzelpunkte geht‘s im Teambewerb nicht“, betont er.

„Um die Einzelpunkte geht‘s im Teambewerb nicht. So ist der Sport. Aber es ist schade, weil mehr drin gewesen wäre.“ Für Harry Simon ist seine starken Vorstellung ein schwacher Trost

Vor allem ein Totalausfall von Franky Zorn am Samstag, der am ersten Tag keinen einzigen Punkt holte, warf Österreich stark zurück. „Ich weiß nicht, was mit ihm los war“, wollte Simon nicht näher darauf eingehen. Für die letzten drei Heats kam jedenfalls Ersatzfahrer Charly Ebner zum Einsatz, der geschützt von Harry Simon, der ihm den Rücken freihielt, noch fünf Punkte holte, die Österreich in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen hielten.

Am Sonntag lief es dann auch für Zorn besser. Mit Simon als Schutzwall holte der Steirer 8 Punkte. Der Pfaffenschlager selbst holte trotz eines Sturzes im vorletzten Lauf gegen Russland 9 Zähler. Damit ging es ins Rennen um Platz drei gegen Deutschland.

Nach Pause nach Inzell auf die Lieblingsbahn

Dort war‘s dann jedoch schnell vorbei. Simon stürzte neuerlich auf der ramponierten Piste gleich in der ersten Runde. Am Re-Run durfte der 53-Jährige als Sturzverursacher nicht mehr teilnehmen. Und auch Zorn ließ es zur Überraschung aller bleiben, trat ab und überließ den Deutschen, für die Hans Weber und Max Niedermaier ihre Runden jetzt also alleine drehten, die Bronzemedaille kampflos. „Der Weber war eh saustark, da wollte ich nicht mehr“, kommentierte Zorn sein Abtreten gegenüber dem Online-Portal „Speedweek.com“ knapp.

Also blieb für Österreich „Blech“. „Man muss es nehmen, wie es ist. Aber es ist schade, weil mehr drin gewesen wäre“, resümierte Simon.

Immerhin bleibt jetzt eine Woche Zeit, um die Blessuren von den beiden Stürzen auszukurieren. Das Wochenende ist rennfrei, die EM in Polen steigt ohne Simon.

Danach geht‘s ins oberbayrische Inzell, wo schon diese Woche die deutsche Eisspeedwaylegende Günther Bauer sein Karriereende mit einem Legendenrennen feiert.

Simon will von so etwas noch nichts wissen: In der Max-Aicher-Arena, seiner Lieblingsbahn, will er ab 14. März in der Einzel-WM seine Rolle als bester Nicht-Russe im WM-Klassement festigen.