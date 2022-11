Viele Fragen vor dem Saisonstart: Harry Simon in der Warteschleife

Werbung

In einem normalen Jahr würde Harald Simon längst auf seinem Bock sitzen, auf Trainingslager in Kamensk-Uralsky, knapp 90 Kilometer südöstlich von Jekaterinburg. Eine normale Saison gibt‘s im Eisspeedway aber schon länger nicht mehr. Erst die beiden durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigen Jahre, dann griff im Februar Russland die Ukraine an, was auch auf den Eisspeedway-Sport große Auswirkungen hatte.

Und so sitzt Harry Simon Ende November noch daheim in Pfaffenschlag…

„Ich weiß nicht, wann und ob das diesmal überhaupt etwas wird“, sagt er. Trainings in Schweden wie im vorigen Jahr sind derzeit aufgrund der auch dort vorherrschenden milden Temperaturen kein Thema. Über Nacht geht das Thermometer unter Null, unter Tags friert es aber kaum. „Und wenn es kalt genug ist, muss das Eis ja auch erst einmal werden“, erklärt Simon. In Schweden sind Trainings nur auf Teichen möglich.

Anders als in Russland, wo er viele Jahre im Mittleren Ural bei Top-Bedingungen Ende November im Eisstadion trainieren konnte, dann gleich in die Russische Superliga startete. Auch diesmal hätte er fahren können. „Der Verein hat angerufen, ob ich wieder komme. Aber die Einreise ist viel zu unsicher. Außerdem hätte ich meine Lizenz verloren, hätte nicht WM fahren dürfen. Daher war das ohnehin kein Thema“, betont Simon.

Plan: Nach Weihnachten nach Schweden

Aufgrund von Putins Krieg sind die Fahrer aus der Eisspeedway-Großmacht Russland weiterhin von allen internationalen Bewerben ausgeschlossen, die Besten ihres Sports können nur in der heimischen Superliga fahren. Russland fällt freilich auch als Austragungsort für WM-Läufe komplett weg.

Für die Europäer ist damit Schweden wieder mehr in den Fokus gerückt. So gefahren werden kann, will Simon mit Markus Jells Inn-Isar-Racing-Team, für das er seit zwei Jahren antritt, in der Liga dort antreten. Die ersten drei Rennen wären für das erste Jänner-Wochenende geplant. Die Tage davor möchte Simon vor Ort für Trainings nutzen.

Der Kalender für die Einzel-WM ist derzeit sehr dünn. Bis jetzt ist nur Inzell fix, Heerenveen steht auf sehr wackeligen Beinen. Berlin richtet nur ein internationales Rennen aus. Ein solches ist für Februar auch in Weissenbach geplant – das wäre das erste Heimrennen für Simon seit vielen Jahren.

Wie es derzeit aussieht, wird Simon aber Weihnachten im Waldviertel verbringen.