WM-Start für Pfaffenschlager Harald Simon verschoben

Schlechte Nachrichten für Harald Simon nur wenige Tage vor dem Auftakt zur Einzel-Weltmeisterschaft. Kurz vor der Abfahrt musste der Pfaffenschlager seine Teilnahme an den Rennen in Togliatti wegen Visa-Problemen absagen.

Simon und sein treuer Begleiter Josef Böhm hätten ihr Visum für Russland erst am Mittwoch ausgestellt bekommen – zu spät, um für die am Wochenende angesetzten Rennen noch rechtzeitig in der Lada-Stadt, knapp 3.000km von Pfaffenschlag entfernt, zu sein. Also blieb nur die Absage der Teilnahme am WM-Auftakt.

Für Harry Simon könnte sich das im Nachhinein noch als sehr bittere Pille erweisen. Nach der Absage von Inzell ist mit den Grand Prix von Heerenveen nur mehr ein weiteres Event im WM-Kalender. Und auch das steht aufgrund der Covid-Pandemie noch auf wackeligen Beinen. „Die einen sagen so, die anderen sagen so. Im Endeffekt wird es ein Politikum sein, ob gefahren wird“, meinte Simon vor einigen Wochen zur Durchführung des GP in den Niederlanden Anfang April. Im Vorjahr wurde die Einzel-WM übrigens mit einem Rennen in Togliatti entschieden.

Sollte das heuer auch wieder der Fall sein, muss sich der 54-Jährige in dieser Saison auf Europameisterschaften konzentrieren. Jene für 2021 bestritt er im Dezember in Tomaszów Mazowiecki und jene für 2022 wird – diesmal in zwei Rennen – wieder in Polen ausgetragen. Los geht‘s am 19. Februar in Sanok, das Finale steigt dann am 19. März in Tomaszów Mazowiecki.