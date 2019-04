Europas beste Holzsportler messen sich beim Auftaktbewerb der Eurojack Europameisterschaftserie am 27. und 28. April in Langschlag. Die Serie kommt danach auch in der Schweiz, in Tschechien, Deutschland und Frankreich zur Austragung. In mehreren spektakulären Disziplinen sollen Motorsägen mit bis zu 80 PS, Spezialäxte und neuseeländische Zugsägen zuerst im Waldviertel für Begeisterung sorgen.

Ein Garant dafür ist nicht zuletzt Lokalmatador Armin Kugler. Mit dem fünffachen Eurojack-Europameister aus Steinbach bei Alt-Nagelberg entwickelte sich Österreich zur führenden Holzsportnation und wird auch als Nummer eins in die Saison starten. Neben Kugler brachte das Waldviertel mit der Gerungserin Gisela Paulnsteiner eine weitere Top-Athletin hervor, auch die starken österreichischen Nachwuchsteams können sich sehen lassen.

Langschlag ist als Austragungsort kein Zufall. Seit über 20 Jahren fährt der örtliche Eurojack Holzsportverein große Erfolge ein.

Motorsägenhalle wird feierlich eröffnet

Mit der modernen Eurojackhalle ist man internationaler Dreh- und Angelpunkt, Holzsportler aus der ganzen Welt nutzen das Trainingszentrum für Camps, Schulungen und kontinuierliche Jugendausbildung. Im Rahmen der kommenden Veranstaltung wird feierlich die neue Motorsägentrainingshalle eröffnet. „Ich freue mich, dass heuer die Eurojack EM wieder in Langschlag über die Bühne geht“, jubelt Bürgermeister Andreas Maringer.

Auf das Publikum wartet neben dem hochkarätig besetzten Eurojack eine große Gewerbeausstellung, ein Forwarderbewerb, der klassische Husqvarna Cup, ein bunter Kunsthandwerksmarkt und ein vielfältiges Rahmenprogramm. Line Dance Spektakel an beiden Tagen, Heißluftballonstart sowie ein Oldtimerschneiden bieten zusätzlich attraktive Höhepunkte.