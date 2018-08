Österreich ist Vize-Weltmeister im Flag Football – und mit dem 26-jährigen Daniel Hochleitner aus Matzles gehört ein Waldviertler zu den Silber-Helden von Panama. Sie fragen sich: Was ist Flag Football? Während das klassische „American Football“ zumindest den sportaffinen Menschen bekannt ist, existiert „Flag Football“ weitgehend unter der Wahrnehmungsgrenze.

„Wir sind sozusagen nochmals die Randsportart in der Randsportart“, schmunzelt Daniel Hochleitner. Kurz zusammengefasst: Beim Flag Football wird im Gegensatz zum American Football körperschonender gespielt, auf Teile der Ausrüstung verzichtet. Anstelle einen Gegenspieler per Tackling zu stoppen, wird ihm eine Fahne, die jeder Spieler in einem Gürtel trägt, entwendet, wodurch der Angriff für beendet erklärt ist.

Hochleitner, der mit Österreich im Vorjahr bereits in Spanien Europameister wurde, freut sich über die Erfolge bei der WM. Zudem erzielte er auch die meisten Punkte der Österreicher. „Wir haben uns im Vorfeld sicher zu den Top 5-Nationen gezählt.“

Österreich konnte im Grunddurchgang der WM drei Siege und zwei Niederlagen erzielen. Im Viertelfinale gewann das Team in einer hochklassigen Partie gegen Kanada mit 31:26. Im Halbfinale wartete Mexiko. Während das heimische Team im Grunddurchgang noch eine empfindliche Niederlage gegen die mexikanischen Herren einstecken musste, wurde das Halbfinale klar mit 40:20 gewonnen. Im Finale traf die Mannschaft rund um Headcoach Dietmar Furthmayr auf den amtierenden Weltmeister USA. In einem sensationellen Finalfight konnte die Weltmacht des Footballs bis in die letzten Sekunden gefordert werden. Nach einer 13:19-Niederlage blieb der Vizeweltmeistertitel.

Aber nicht nur mit dem Nationalteam läuft es für den Matzleser sensationell. Mit seinem Klub, den Klosterneuburg Indians konnte er zuletzt zwei Österreichische Meistertitel feiern, nun soll der dritte (für den Verein wäre es der vierte Titelgewinn en suite) Streich her. Und dann gibt‘s im kommenden Jahr eine Europameisterschaft, wo sich auch Österreich als Veranstalter beworben hat. „Das wäre etwas ganz Besonderes, wenn wir zuhause unseren Titel verteidigen könnten“, hofft Hochleitner auf ein Heimspiel.