Den nächsten großen Erfolg in seiner sportlichen Karriere konnte der gebürtige Matzleser (Bezirk Waidhofen/Thaya) und zweifache NÖN Sportlerwahl-Sieger Daniel Hochleitner verbuchen: Zum insgesamt fünften Mal holte er mit den Klosterneuburg Indians den österreichischen Staatsmeisterschaftstitel im Flagfootball.

Das überraschte diesmal sogar den 29-Jährigen selbst: „Weil unsere Mannschaft im Umbruch ist, wir diesmal nicht als großer Favorit in die Meisterschaft gegangen sind.“ Der Grunddurchgang verlief mit zehn Siegen und sechs Niederlagen durchwachsen, in der letzten Runde katapultierten sich Hochleitner & Co. gerade noch auf den zweiten Rang. Damit blieb den Indians das Viertelfinale erspart.

Im Semifinale setzten sich die Niederösterreicher schließlich gegen die Vienna Spartans durch, im Finale ging‘s gegen Grunddurchgangs-Dominator Vienna Vipers. Nach einem echten Thriller siegten die Indians knapp mit 20:19 und waren somit erneut Champion. Ob dieser Titel etwas Besonderes ist? „Jeder Titel ist etwas Besonderes“, lacht Hochleitner. „Aber diesmal war‘s aufgrund der anderen Voraussetzungen eine super Geschichte für unser junges Team.“

Während sich Hochleitner bereits auf die nächste Saison freut und weiß, dass aus der eigenen U17-Truppe viele Nachwuchstalente nachkommen, zählt er – als Routinier – auch zu den Leistungsträgern im Nationalteam. Und hier ist das Programm in der nächsten Zeit noch herausfordernd. Österreich fährt Anfang Dezember als regierender Vize-Weltmeister zur Weltmeisterschaft nach Israel. „Unser Minimalziel ist ein Platz unter den Top 8. Dann wären wir für die World Games 2022 in den USA qualifiziert“, sagt Hochleitner. Im Idealfall soll es wieder mit einer Medaille klappen … Geklappt hat es übrigens bereits mit der Freistellung für die WM. Hochleitner, der als Lehrer am Piaristengymnasium Krems unterrichtet, hat bereits das „Go“ für die WM erhalten.