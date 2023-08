Silber für Daniel Hochleitner

Am Ende überwog dann doch die Freude über eine weitere Medaille – auch, wenn Daniel Hochleitner und seine Kollegen gerne die Goldmedaille von der Flagfootball-Europameisterschaft aus Limerick/Irland mit nach Hause genommen hätten. „Mit Pech sind wir im Viertelfinale draußen und spielen um Platz fünf. Aber, wenn du in einem Finale stehst, dann möchtest du das auch gewinnen. Die Deutschen haben aber stark gespielt“, resümierte Hochleitner unmittelbar nach dem Finale, das 28:36 verloren ging.

Bei der größten EM aller Zeiten, an der diesmal 20 Teams bei den Männern und 13 bei den Frauen (Österreich belegte Rang fünf) teilnahmen, setzten sich Österreichs Männer mit dem Waidhofner Daniel Hochleitner in der Vorrunde souverän durch. Israel und Belgien wurden klar bezwungen. Das dritte Gruppenspiel fiel kurzerhand aus, da Afrika-Vertreter Kamerun, der mit einer Wildcard teilnehmen sollte, sein Antreten zurückzog. Gehandicapt waren die Österreicher aber dadurch, dass beim Hinflug via München von vielen Spielern das Gepäck „verloren ging“. Hochleitner war davon nicht betroffen. „Wir treffen ohnehin schon Vorkehrungen, haben alle wichtigen Sachen im Handgepäck dabei“, so der Waldviertler.

Der spulte mit seinem Team einen intensiven Final-Tag ab. Los ging's mit dem Viertelfinale gegen Großbritannien. Hier war's eine ganz knappe Sache, setzte sich Österreich 29:28 durch. Im Halbfinale wurde Dänemark 42:20 bezwungen, ehe es eben im Finale gegen Deutschland nicht für den Sieg reichte. Ein intensives Spiel sah auch Head Coach Michael Salamon: „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben alles gegeben, alles am Feld gelassen. Man muss Deutschland gratulieren, sie haben den Sieg sauber heruntergespielt. Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen, wir haben alles versucht und auch ein bisschen Pech mit zwei Verletzten während des Finales.“ Am Montag wurde mit der Silbermedaille im Gepäck die Heimreise angetreten.

Olympia 2028 als Ziel?

Hochleitner blickt ohnehin schon in die Zukunft. Den Rest der Saison wird er auf Vereinsebene bei den Klosterneuburg Indians auslassen, um wieder „völlig fit“ zu werden. Auch bei der Euro trat er angeschlagen an, war aber mit seiner Routine gesetzt. 2024 steht die WM in Lahti/Finnland am Programm, dazu soll zeitnah entschieden werden, ob Flagfootball 2028 ins olympische Programm in Los Angeles aufgenommen wird. Ein Ziel, dass ihn reizen würde? „Bis dahin dauert es doch noch einige Zeit“, lacht Hochleitner. Fix ist, dass Österreich weiterhin zu den weltbesten Nationen zählt, auch bei Olympia eine tragende Rolle spielen könnte.