Waldviertler schrammt ganz knapp an der Medaille vorbei

Nur die acht besten Teams der Welt waren beim Flagfootball-Turnier bei den „World Games“ in Birmingham (USA/Bundesstaat Alabama) teilnahmeberechtigt. Umso mehr zeigt Platz vier, dass Österreich in dieser Disziplin absolute Weltklasse ist. Andererseits tut Platz vier natürlich weh, weil die Medaille verpasst wurde. Mit einem lachenden und weinenden Auge resümiert auch Daniel Hochleitner. Der gebürtige Matzleser (Bezirk Waidhofen), der nun in Stratzing (Bezirk Krems) wohnt und für die Klosterneuburg Indians spielt, war Österreichs Top-Scorer. Dabei wusste er lange Zeit nicht, ob er aufgrund von Achillessehnen-Problemen überhaupt antreten kann.

Nach Siegen über Mexiko und Deutschland und einer Niederlage gegen Italien beendete Österreich die Gruppenphase auf Rang zwei. Im Viertelfinale wurde zunächst Panama abgefertigt, ehe es gegen Gastgeber USA eine klare Niederlage setzte. Im Spiel um die Bronzemedaille traf man erneut auf den regierenden Vize-Weltmeister Mexiko, unterlag denkbar knapp mit 35:39. „Man darf nicht vergessen, dass wir gegen absolute Profis spielen, die ihr Geld mit Flagfootball verdienen“, sagt Hochleitner. „Wir haben bis zum Schluss gefightet, können uns nichts vorwerfen. Es tut natürlich weh, dass wir uns für die großartige Leistung nicht belohnt haben.“

Für Hochleitner hätte sich der Flagfootball-Sport generell „sehr gut“ präsentiert. Das ist insofern wichtig, da bei den „World Games“ jene Sportarten zur Austragung kommen, die nicht-olympisch sind, vom Olympischen Komitee aber beobachtet werden.