Spannendes Duell des URW Waldviertel in Groß Siegharts

Groß-Siegharts mit Barbara Steinmetz, Irina Dangl, Verena Dangl, Annika Lamatsch, Katharina Lamatsch, Petra Mayrhofer, Lucia Mayerhofer, Caroline Römer, Helene Römer, Anja Schiller, Kerstin Steinbauer und Laura Zotter verlor das Derby gegen URW Waldviertel. Foto: privat

Zum ersten Aufeinandertreffen seit Auflösung der Spielgemeinschaft kam es am vergangenen Wochenende. Aufsteiger Groß-Siegharts empfing URW Waldviertel. Am Ende siegten die Zwettlerin zwar glatt mit 3:0, jeder Satz stand aber auf Messers Schneide: 23:25, 23:25, 28:30. „Wir haben uns von dieser Begegnung nicht viel erwartet und wollten einfach unser bestes Volleyball zeigen. Dass es am Ende doch so knapp wurde tut fast ein bisschen weh. Mit dieser Leistung hätten wir uns durchaus den ein oder anderen Satzgewinn verdient“, meint Siegharts-Spielerin Petra Mayrhofer.

Vor allem in den ersten beiden Sätzen fehlte Groß-Siegharts die Stabilität beim Service. So kämpften sich die Gastgeberinnen immer wieder ran, führten auch zwischenzeitlich, um am Ende immer knapp das Nachsehen zu haben. Im dritten Satz lag Siegharts 0:5 zurück, glichen bald aus. Dann das Thriller-Finish: Matchball abgewehrt, eigenen Satzball vergeben, erneut Matchball abgewehrt, zwei weitere Satzbälle verjuxt, am Ende 28:30.

Schon am Samstag gibt‘s die Chance auf Revanche, denn da steht das Rückspiel in der Zwettler Stadthalle am Programm.