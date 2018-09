Soll man beim SV Waidhofen noch der unnötigen 0:1-Niederlage in Spratzern in Runde zwei nachweinen? Nicht nur, dass das der bisher einzige Saisonsieg der Spratzerner war, war das auch die mit Abstand schlechteste Leistung der Waidhofner. Hätte der SVW dort gewonnen, wäre er jetzt sogar Tabellenführer …

Alles Makulatur. Das weiß auch Sportdirektor Helmut Lamatsch. „Klar hätten wir dort etwas mitnehmen müssen, genauso in Kottingbrunn, wo wir wirklich gut gespielt haben. Dafür waren die Siege gegen Ardagger und Rohrbach glücklich, hatte Zwettl im Derby Ausfälle, die einfach keine Mannschaft in der Liga ersetzen kann.“ Auch Obmann Andreas Hanisch plädiert trotz Erfolgslaufs, „die Kirche im Dorf zu lassen“. „Genießen wir einfach den Moment, den uns so niemand zugetraut hat: Wir haben 15 Punkte und am Freitag kommt der Tabellenführer. Das ist doch toll.“

Über die Defensive zum Erfolg

Für den Obmann lässt sich der aktuelle Erfolg vor allem auf Trainer Lukas Meisner zurückführen: „Man erkennt seine Handschrift immer besser. Ihm war wichtig, dass wir in der Defensive gut stehen. Das gelingt uns jetzt. Dazu kommt, dass die Disziplin schwer in Ordnung ist.“ Das untermauert auch die Statistik.

Denn Waidhofen kassierte nur neun Gegentreffer in den ersten sieben Runden. Das gelang dem SVW zuletzt in der Saison 2012/13 – allerdings reichte ein damaliges Torverhältnis von 11:9 nur zu neun Punkten, jetzt sind es sechs mehr. Mit einer noch besseren Defensive startete Waidhofen zuletzt in der Meistersaison in der 2. Landesliga West im Herbst 2010, als man sich bei sechs Siegen in sieben Runden nur acht Treffer einfing.

Muss nun Stripfing dran glauben? „Wir sind klarer Außenseiter“, sind sich Lamatsch und Hanisch sicher. Bisher lag dem SVW die Underdog-Rolle.