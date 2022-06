Medaillen für Groß-Sieghartser Rope Skipper

Werbung

Die Sportunion Rope Skipping Groß-Siegharts kann sich wieder über hervorragende Leistungen bei der Österreichischen Meisterschaft in Gänserndorf freuen, darunter eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. Das beste Freestyle zeigte, wie bereits bei der Qualifikation für die EM im April, Dominik Friedl und sprang sich damit in der Elite auf den zweiten Platz. Jonas Kretschmer musste sich nach einem Sieg im 3-Minuten Speed-Bewerb mit 430 Sprüngen in der Gesamtwertung schlussendlich mit dem dritten Platz zufriedengeben.

Bei den Mädels konnte Sara Palmetzhofer in der Juniorinnen-Klasse die Bronzemedaille holen. Nadine Schrenk wurde hier Neunte. In der Elite verpasste Jasmin Geist nach ein paar Fehlern im Freestyle die Top-5 und wurde Sechste.