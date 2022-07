Triathlon: Gold beim Mostiman als Test für Age Group EM

Werbung

Der Mostiman wurde am Samstag in Wallsee an der Donau ausgetragen. Mit dabei waren auf der Sprintdistanz (750m schwimmen, 19km radfahren, 5km laufen), in der auch die NÖ Landesmeisterschaften ausgetragen wurden, und auf der olympischen Distanz (1,5km/ 38km/10km) auch eine Menge Waldviertler.

Allen voran einmal mehr der gebürtige Gasterner Martin Leirer, der im Sprint neuerlich seine gute Form unter Beweis stellte und sich Landesgold in seiner Altersklasse holte. Bei 25,3 Grad Wassertemperatur ging es ohne Neopren-Anzug in den Donauarm. Leirer entstieg den Fluten als Siebenter, holte am Rad und beim Laufen aber kontinuierlich auf und finishte letztlich nach 1:04 Stunden als Gesamt-Vierter. Der 48-Jährige Leirer musste nur den drei Jungspunden Jan Schiebl (22), Christoph Pölzgutter (22) und Niklas Keller (20) beugen.

In der allgemeinen Klasse verpasste er damit zwar knapp das Podest. In der Altersklasse 45-49 schnappte sich Leirer aber klar die Gold-Medaille.

„Ich bin damit mehr als zufrieden“, sagte Leirer. „Am 14. August bin ich bei der Age Group Europameisterschaft in München im Sprint im Einsatz. Insofern war Wallsee eine ideale Vorbereitung.“

Silber ging übrigens an den LT-Gmünder Reinhard Winter (1:07std; Gesamt-Achter). Er führte eine sechsköpfige Riege des Gmünder Laufteams an. Die anderen waren auf der olympischen Distanz im Einsatz: Werner Zwölfer (2:29), Rene Fürst (2:28), Andreas Macek (2:36), Markus Hornyik (2:34) und Rene Allram (2:19).