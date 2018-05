Die Fahrt auf den 3.798 Meter hohen Großglockner flößt einigen Radfahrern gehörigen Respekt ein. Günther Fiedler und Stefan Schrenk vom Schrenk Sport Team fiebern dem Ritt über den höchsten Berg Österreichs schon entgegen. Beide starten am Wochenende nach Fronleichnam am Glocknerman, einem der ältesten Extrem-Radsport-Events überhaupt.

Wie man den höchsten Berg Österreichs schnell bezwingt, das weiß Günther Fiedler schon sehr gut. Der Waldensteiner schnappte sich im Vorjahr überraschend den Sieg in der erstmals durchgeführten Sprintdistanz – nicht zuletzt durch eine starke Leistung auf den den Glockner, wo das Sprintrennen am Edelweißspitz (2.575hm) endet. Exakt 19 Stunden brauchte der 45-Jährige für die 450 Kilometer und 7.700 Höhenmeter von Graz auf die Edelweißspitze und wieder retour.

Ein Wunsch: „Nicht so heiß, wie voriges Jahr“

Das soll im Idealfall heuer wieder gelingen. „Die Vorbereitung läuft wirklich sehr gut. Ich bin auf dem Level vom Vorjahr“, erzählt er. Knapp 6.000 Trainingskilometer hat er für das Glockner-Abenteuer schon abgespult. So gut vorbereitet er auch ist, einen Wunsch hat Fiedler schon: „Dass es nicht so heiß wird, wie voriges Jahr.“ Die große Hitze um Fronleichnam setzte dem gesamten Fahrerfeld zu, Fiedler musste sich mit Krämpfen plagen.

Bei der zweiten Auflage der Sprintdistanz kommt‘s auch zu einer leichten Abänderung der Streckenführung. Der Schaidasattel zwischen Zell-Schaida und Bad Eisenkappel, bisher ein echtes Kriterium, wurde aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse aus dem Rennen genommen. Stattdessen geht‘s über die Abtei. „Ein bissl kürzer, ein paar Höhenmeter weniger, aber insgesamt keine große Veränderung“, meint Fiedler, der aber durchaus froh ist, sich den ungut zu befahrenden Schaidasattel sparen zu können.

Dass dieser Alpenpass wegfällt, begrüßt auch Stefan Schrenk, der ihn auf der Ultrastrecke über 1.000km auf dem Retourweg nach Graz gefahren wäre. Weniger Höhenmeter taugen dem Vitiser bekanntlich weniger, aber mit knapp 17.000hm gebe es auch so noch einige Berge zu bezwingen – für ihn geht‘s ja allein schon zweimal über den Glockner.

Teile der Strecke kennt er vom Race Around Austria 2016. „Der Glocknerman hat mich schon länger gereizt, heuer passt er perfekt in den Trainingsplan“, sagt Schrenk, der nach einer Wettkampfpause im Vorjahr durch den Sturz am Rande von Alexandra Meixners Race Across America heuer wieder voll angreifen will.

Von der Braveheart-Burg um die grüne Insel

Am Plan steht das Race Around Ireland Ende August. Auf 2.200km und 24.000hm umrundet er vom Trim Castle aus (50km nordwestlich von Dublin; übrigens ein Drehort des Films Braveheart) die grüne Insel.

Eine sehr reizvolle Aufgabe, wie Schrenk schildert: „Die Landschaft ist vergleichbar mit jener im Wald- und Mühlviertel. Eine große Herausforderung wird das Wetter. Du kannst an einem Tag vier Jahreszeiten durchleben. Da die Strecke immer in Küstennähe ist, ist auch der Wind eine Challenge.“

Die windigen Bedingungen, die derzeit vielen Radfahrern im Waldviertel den Spaß verderben, kommen dem 38-Jährigen also eher entgegen. „Du kannst dort tagelang starken Gegenwind haben. Darauf musst du vorbereitet sein.“