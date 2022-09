Brunner Daniel Hebenstreit mischte mit

Werbung

67 Golfer matchten sich vergangene Woche bei der DP World Tour Qualifying School im Golfresort Haugschlag. Der Qualibewerb für World Tour und Challenge Tour wird in drei Runden gespielt. Haugschlag machte den Anfang. Die 12 besten von hier treffen dann in Spanien auf die besten Spieler der anderen Bewerbe, ehe die endgültige Entscheidung um die 25 Tourplätze Mitte November ebenfalls in Spanien, Tarragona, fallen wird. Beim ersten Besuch des Bewerbs im Waldviertel stand also schon durchaus viel auf dem Spiel.

Von den ursprünglich 67 Spielern der in Haugschlag ausgespielten Gruppe C waren nach dem Cut am Ende des dritten Tages noch 43 Bewerber für den Finaltag übrig. Diese matchten sich um die zwölf Plätze, die für die Ausscheidung in Spanien berechtigen.

Mit dem Chinesen Siyan Liu ging bei empfindlicher Kälte, Regen und Wind ein klarer Topfavorit ins Rennen. Vier Schläge weniger als sein erster Verfolger, der Schwede Charlie Lindh, hatte der ab Tag zwei furios agierende Asiate auf seinem Konto. Der Dritte, Michal Pospisil aus Tschechien, hatte schon sechs, der Vierte, Jordan Gumberg aus den USA, acht Schläge Rückstand. Mit Daniel Hebenstreit, Bernard Neumayer und Martin Wiegele hatten auch drei Österreicher noch gute Chancen auf die Qualiplätze.

Diese Tür öffnete sich letztlich nur für Hebenstreit

Der 24-jährige Niederösterreicher, der seit zwei Jahren Profi ist, hielt am Finaltag mit einer Par-Runde sein Score von acht Schlägen unter fest, wurde Gesamt-Fünfter. Hebenstreit: „Ich habe heute ziemlich nervös begonnen, musste gleich am Anfang einen Ball nachschlagen. Aber dann habe ich mich gefangen und versucht, das Ganze ruhig herunterzuspielen. Das ist mir gelungen und ich freue mich riesig, dass ich nach 2018 zum zweiten Mal in der zweiten Runde der Tour School stehe.“

Sieger in Haugschlag wurde der Schwede Charlie Lindt, der zwei Bogeys des Führenden Siyang Liu auf den letzten beiden Holes nutzte und durch eine 69er-Runde mit insgesamt einem Schlag wenigergewann.

Ihre an sich guten Chancen ließen Martin Wiegele und Bernard Neumayer liegen. Neumayer beendete seinen Arbeitstag mit einem Score von +2, Wiegele gar mit +4. Sitzengeblieben sind in der Qualifying School auch Alexander Kopp Lukas Lipold, Maximilian Lechner, Uli Weinhandl und Tobias Möser.

Zufrieden und stolz zeigte sich Golfresort-Geschäftsführer Hans Geist: „Es freut mich, dass wir wieder einmal für ein perfektes internationales Turnier ein hoffentlich ebenso perfekter Gastgeber sein durften. Die DP World Tour Qualifying School war immerhin mit Topgolfern aus 26 Ländern aus aller Welt hier, und diese haben trotz witterungsbedingt schwierigen Bedingungen absoluten Spitzensport gezeigt. Ich gratuliere den zwölf Qualifikanten und wünsche ihnen viel Glück für die zweite Runde. Von den dargebotenen Leistungen her hätten sich diese Chance sogar viel mehr Teilnehmer verdient.“