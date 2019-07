Für starke Vorstellungen sorgten einmal mehr die Groß-Sieghartser Rope Skipper. Diese waren vergangene Woche bei den European Championships in Graz im Einsatz.

Dominik Friedl, der schon bei den Austrian Masters aufgezeigt hat, hat in allen Disziplinen einen neuen persönlichen High-score erreicht und landete damit auf Rang zwölf in der Gesamtwertung. Mit 1.239,2 Punkten gelingt ihm auch die höchste Gesamtpunktezahl aller österreichischen Teilnehmern (neun hatten sich qualifiziert, darunter fünf Groß-Sieghartser).

Er nahm als einziger Groß-Sieghartser auch am „Triple Under“-Bewerb teil – auch dort erreicht er mit 74 Triples in Serie einen persönlichen Highscore und Rang sieben. Das ist auch neuer Vereinsrekord!

Jonas Kretschmer hat in 30 Sekunden mit 91 Speed Steps Rang sieben in der „30“ Speed Wertung“ erreicht. Das ist sein neuer persönlicher Highscore und auch neuer Vereinsrekord. Nach verpatztem 3-Minuten-Bewerb und einem Freestyle, das auch nicht optimal gelaufen ist, musste er die Hoffnungen auf eine Top-Ten-Platzierung jedoch begraben. Er erreichte in der Gesamtwertung letztlich Rang 14. Marcel Friedl, der in allen Bewerben leider unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, holte Rang 15.

Bei den Mädels erreichte Laura Zotter mit dem 19. Rang von 30 die beste Wertung. Timna Kretschmer wurde 22..

„Wir freuen uns sehr über unsere Steigerung“, resümierte Obfrau Tina Kretschmer, die schon dem nächsten Event entgegenblickt: dem alljährlichen Trainingscamp in Siegharts, zu dem wieder Trainerteams aus Ungarn, Belgien, Deutschland, Holland und Österreich erwartet werden. Alle Top-Nationen dieser EM sind dabei