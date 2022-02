Neue Ligen zum Männer Re-Start

Die Corona-Situation wirbelte den Spielplan der Männer ordentlich durcheinander. Die erstmals in dieser Saison durchgeführte Regionalliga Ost mit Teams aus Niederösterreich und Wien wurde abgebrochen. Die Elferliga, die in Hin- und Rückrunde mit anschließendem Play-off ausgetragen hätte werden sollen, geht sich mittlerweile zeitlich nicht mehr aus. Daher kehrten die Landesverbände zu ihren „Landesligen“ zurück. Die NÖ-Duelle, die im bisherigen Regionalliga-Verlauf bereits ausgetragen wurden, nehmen ihre Gültigkeit in die neue Landesliga mit. Am Samstag erfolgt mit dem Spiel Gänserndorf gegen Eggenburg der Meisterschafts-Re-Start. In dieser Fünferliga soll nun zweimal jeder gegen jeden spielen, das Meisterschaftsende ist mit 29. Mai anberaumt.

„Wir hätten alle gerne die Regionalliga gespielt. Aktuell ist es aber gut, dass überhaupt wieder eine Meisterschaft möglich ist“, sagt Eggenburgs Manager Thomas Ableidinger. Laut ihm wird in der kommenden Saison erneut eine Regionalliga mit Teams aus NÖ und Wien in Angriff genommen. Genauso wie sein Funktionärskollege sieht die Sache auch Horn-Obmann Manfred Bareis. „Zeitlich wäre sich eine Regionalliga nicht mehr ausgegangen. Besser so, als gar nicht.“ Die Horner starten ambitioniert in die Landesliga: „Nachdem uns Corona jetzt schon zweimal gebremst hat, möchten wir diesmal den Landesmeister-Titel holen“, sagt Bareis.

Gänzlich auf null gestellt wird die 2. Landesliga. Alle bisherigen Spiele wurden annulliert, die Meisterschaft startet am kommenden Wochenende mit den Spielen Horn II gegen Waidhofen/Thaya und Hollabrunn II gegen Perchtoldsdorf II neu. Die sechs Teams bestreiten bis zum 12. Juni eine Hin- und Rückrunde.