Eine neuerliche Abfuhr holten sich die Waidhofner ab – bei Tabellenführer Tulln setzte es eine deutliche 26:40-Niederlage. Die Anfangsminuten standen klar im Zeichen der Gastgeber, danach fand Waidhofen aber ins Spiel. Nach acht Minuten erfolgte der Ausgleich zum 5:5, ehe sich Tulln wieder dezent absetzen konnte. Der Vorsprung wuchs kontinuierlich an, bis dieser zur Pause sogar satte 13 Treffer betrug – 24:11. Nach dem Wechsel ging‘s in derselben Tonart weiter. Tulln ließ erst gar nichts anbrennen, kontrollierte das Geschehen. Waidhofen hielt nun besser mit, verlor die zweite Hälfte nur mit 15:16, in Summe aber deutlich.

Für Waidhofen, das nach elf Spielen weiterhin an letzter Stelle der Tabelle steht, ist nun eine kleine Pause angesagt: Erst am 22. Dezember geht‘s mit dem Auswärtsspiel beim Eggenburger Zweierteam weiter.