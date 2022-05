Union Waidhofen: Keine Chance mehr auf den Meistertitel

Werbung

Ein gebrauchtes Wochenende hat die Union Waidhofen hinter sich. Stark ersatzgeschwächt setzte es beim Doppelpack am Wochenende zwei klare Niederlagen. Am Samstag war Horn II zu stark, siegte klar mit 33:22. Einen Tag später musste sich Waidhofen Perchtoldsdorf II 28:33 geschlagen geben. Damit wurde auch die Meisterfrage geklärt: Horn II kann nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Waidhofen nahm sich durch diese Niederlagen aus dem Meisterrennen. Nun geht‘s am Donnerstag auswärts beim direkten Duell gegen Korneuburg II um den zweiten Tabellenplatz.