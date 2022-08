„1. Bandlkramer Balloncup“: Bunter Himmel über Groß-Siegharts

Werbung

Der Himmel über dem Bandlkramerlandl färbt sich wieder bunt – die Niederösterreichische Landesmeisterschaft und der 1. Bandlkramer Balloncup werden zwischen Donnerstag und Sonntag ausgetragen. Zwölf Teams und ihre Piloten aus ganz Österreich zeigen im Rahmen des 1. Bandlkramer Balloncups sowie der Niederösterreichischen Landesmeisterschaft im Heißluftballonfahren ihr Können. Darunter auch der amtierende Staatsmeister Helmut Pöttler.

Die Piloten mit ihren Heißluftballonen wird der aktuelle deutsche Staatsmeister Martin Wegner fordern. Er fungiert als Wettbewerbsleiter und wird sich spannende Aufgaben überlegen. Mit am Start sind auch drei Lokalmatadore vom 1. Waldviertler Ballonfahrerclub aus Groß-Siegharts: Michael Pany sowie Thomas Ledwinka werden versuchen, gute Ergebnisse zu erzielen. Ein bisschen schwerer hat es da schon Christoph Fraisl, der den Titel Niederösterreichischer Landesmeister natürlich verteidigen möchte. Die erste Wettfahrt wird am Donnerstag um ca. 18 Uhr stattfinden. Die restlichen Fahrten werden am Freitag und Samstag, jeweils morgens um ca. 6 Uhr sowie abends ca. um 18 Uhr rund um Groß-Siegharts stattfinden.

Nacht der Ballone am Freitag

Ein absolutes Highlight für Jung und Alt wird die Nacht der Ballone am Freitag in Wienings sein. Ab 18 Uhr wird hier ein Zielkreuz aufgebaut. Die Wettkampfpiloten werden bei einem sogenannten „Fly In“ versuchen, das Ziel anzufahren, um den Marker punktgenau abzuwerfen. Ab 20 Uhr wird mit dem „Warm Up“ für die Nacht der Ballone begonnen. Dieses Jahr besteht auch die Möglichkeit „Himmlische Erlebnisse“ bei einer Tombola zu gewinnen. Nach dem Aufstellen der Ballone und Einbruch der Dunkelheit beginnen im Rhythmus der Klänge von stimmungsvoller Musik die bunten Hüllen zu leuchten. Ersatztermin bei Schlechtwetter wäre der Samstag.

Im Zeitraum der Meisterschaft gibt es auch für Ballon-Begeisterte die Möglichkeit, das Wettkampf-Feeling aus luftiger Höhe mit zu verfolgen. Ballonfahrten können unter der Nummer 0664/1887420 gebucht werden.