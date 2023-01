URW Waldviertel: Ausfälle vorm Derby

Werbung

Im zwölften Spiel die fünfte Niederlage: Meister URW Waldviertel musste sich beim Heimspiel Graz mit 0:3 beugen, verlor vorübergehend etwas den Anschluss an die Top 3-Plätze. Nun wartet zudem das Auswärtsderby in Amstetten. Für Manager Werner Hahn besteht aber kein Grund, jetzt nervös zu werden: „Volleyball ist ein Play-off-Sport. Das wird erst dort entschieden.“ Dennoch möchte er in den noch verbleibenden sechs Runden des Grunddurchgangs unter die Top-3 kommen.

„Dazu werden wir aber einen der Großen schlagen müssen.“ Am besten wäre schon ein Sieg in Amstetten. „Das wird ganz schwer dort“, weiß Hahn. „Die spielen bisher eine mega Saison.“ Dazu kommt, dass bei Waldviertel Diagonalangreifer Jan Krabel an der Schulter verletzt ist, ebenso wie Libero Jakob Reiter (krank) gegen Graz fehlte. „Wir sind heuer nicht gerade vom Glück verfolgt, kämpfen immer wieder mit Ausfällen“, so Hahn.

Dazu kommt, dass aufgrund des Meistertitels die Erwartungshaltung natürlich eine hohe ist. „Dabei war die bisherige Saison schon erfolgreich“, sagt der Manager. „Wir sind Supercupsieger und stehen im Cup-Finale.“

Das Spiel gegen Graz sei aber ein Spiegelbild der bisherigen Saison gewesen. „Wir waren in jedem Satz knapp dran, am Ende aber doch drei, vier Punkte weg.“

In Amstetten wäre ein Sieg fast Pflicht, wollen die Nordmänner wieder zu den vorderen Plätzen aufschließen. Die Top-8 qualifizieren sich für die Play-offs.