HSC Altwaidhofen beging Jubiläum mit Spiel gegen die Legenden

Fußball wurde in Altwaidhofen (bis 1971 eine eigene Gemeinde) immer schon gespielt. Seit 1978 gibt's auch den HSC Altwaidhofen. Der feiert am Fronleichnamstag sein 45-jähriges Bestandsjubiläum. Als Gast kommt das „Copa Pele“-Team, gespickt mit ehemaligen Größen der österreichischen Fußball-Szene. Angepfiffen wird am HSC-Platz um 16 Uhr. Neben Speis und Trank gibt's auch eine Tombola sowie eine Autogrammstunde der prominenten Copa-Kicker.

In den mittlerweile 45 Jahren des Bestehens des HSC Altwaidhofen gab es mehrere Teilnahmen in zahlreichen Hobbyligen in den Bezirken Zwettl, Gmünd und Horn sowie auch im Bezirk Waidhofen. Höhepunkt war hier sicherlich der Meistertitel in der Hobby Liga Zwettl 1985, bei der der HSC als einzige Mannschaft aus dem Bezirk Waidhofen teilnahm.

Auch heute noch trifft man sich bereits über Jahrzehnte immer am Freitagabend zum fixen Trainingsabend mit anschließender „Besprechung“. Viele junge Burschen kicken auch heute noch beim HSC Altwaidhofen und verbringen viele Stunden auf der Sportanlage in der Rudolf Reissmüller Straße und halten damit die Tradition der „Gründerväter“ aufrecht.