Meistertitel für Martin Leirer

Der Däne Mathias Petersen war bei der heurigen, früher ausgetragenen, Ausgabe des Klagenfurter „Ironman“ eine Klasse für sich: er absolvierte die 3,8km schwimmen, 180km am Rad und den abschließenden 42km langen Marathon-Lauf in 7:56:39 Stunden. Als bester Österreicher finishte Georg Enzenberger in 8:08:28 Stunden als Dritter.

Auch zwei Waldviertler Haudegen mischten sich ins 3000-köpfige Starterfeld. Der Gasterner Martin Leirer blieb mit 9:55:18 knapp unter der Zehn-Stunden-Marke. Damit landete er auf Platz fünf unter den 246 Startern seiner Altersklasse der 50- bis 54-Jährigen und schnappte sich hier den Österreichischen Meistertitel. Damit sollte Leirer auch den Startplatz für die „Ironmanm Championship“ in Nizza fix haben.

Dabei verlief der Bewerb zunächst gar nicht gut für ihn. „Beim Schwimmen hatte ich zwei Krämpfe – das war keine gute Basis für die 180km-Radstrecke.“ In der Wechselzone konnte er nach dem Radturn nur noch gehen, nicht mehr laufen, dachte kurz ans Aufgeben. „Dann hat mein Kämpferherz gesiegt“, sagt Leirer, der sich „Kilometer für Kilometer ins Ziel kämpfte“.

25. Start für „Iron Alex“

Eine echte Herausforderung war der Bewerb auch für Alexander Frühwirth aus Kirchberg/Wild. Die Triathlon-Legende stand bereits zum 25. Mal in Klagenfurt am Start und absolvierte seinen 73. Ironman. „Schwimmen und Radfahren waren okay, da ging es mir gut. Beim Laufen ging aber gar nichts weiter.“ Frühwirth führt das auch auf die warmen Bedingungen zurück. „Ich hab' viele gesehen, die aufgegeben habenb.“ Aufgeben war für „Iron Alex“ aber kein Thema. Mit einer Zeit von 11:24:47 Stunden finishte Frühwirth in der AK 50-54 auf Rang 46. „Ich hab' halt gemerkt, dass ich heuer noch fast gar nichts trainiert habe.“