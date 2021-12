Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Waidhofen/Thaya

Waidhofen kriegt die Landesliga-Kurve

Nach zwei sportlich durchwachsenen Saisonen überwintert der SV Waidhofen am soliden achten 1. Landesliga-Tabellenplatz.

Die beiden abgelaufenen Meisterschaften sind überschattet von Corona. Aufgrund der Pandemie werden die Saisonen 2019/20 sowie 2020/21 abgebrochen. Sportlich gesehen hat die Fußball-Nummer-eins des Bezirks, der SV Waidhofen auch etwas Glück: Vor allem im Vorjahr kommt der SVW nicht vom Fleck, liegt beim Meisterschaftsabbruch an der letzten Tabellenstelle. Diesmal läuft es für die Thayastädter aber von Beginn weg besser. Schon zum Auftakt gelingt eine kleine Sensation: Das weitaus höher eingeschätzte Team der SKN St. Pölten Amateure wird aufgrund eines kuriosen Treffers knapp vor dem Schlusspfiff 1:0 bezwungen. Danach folgt ein ständiges Auf und Ab. Waidhofen punktet immer wieder, lässt aber auch einiges liegen, kassiert beispielsweise gegen Ortmann knapp vor dem Ende den entscheidenden Gegentreffer zum 1:2, oder gibt den Derbysieg gegen Schrems aus der Hand und muss sich trotz Überlegenheit mit einem Remkis begnügen.

Highlight Derbysieg

Von Corona-Absagen bleibt der SVW bis zuletzt verschont. Doch ausgerechnet vor dem großen Waldviertel-Derby gegen Zwettl schlägt Covid bei Zwettl zu und das Derby muss nachgetragen werden. Waidhofen siegt dank eines Treffers von Stefan Pany 1:0 und überwintert somit an der achten Tabellenstelle. Zwettl (bei einem Spiel weniger) ist nur 13., Schrems 14. und Vorletzter – somit sind die als Underdog eingeschätzten Waidhofner das am besten klassierte Team aus der Hauptgruppe Waldviertel. Im Jänner soll die Vorbereitung starten – aufgrund der aktuellen Corona-Situation steht das noch in den Sternen.

Der größte Sieg der Hinrunde

Als Außenseiter geht der SV Waidhofen in das Waldviertel-Derby gegen den SC Zwettl. In der 70. Spielminute ist es schließlich soweit: Stefan Pany schließt einen Konter mit dem Treffer zum 1:0 ab, jubelt schließlich gemeinsam mit Trainer Michael Scherzer und sorgt dafür, dass Waidhofen als Tabelllenachter als bester Vertreter des Oberen Waldviertels in der 1. Landesliga überwintert.

Franz Dangl

Zweiter bei der WM

Christoph Kerschner holt Silber in Rumänien.

Einen tollen Erfolg auf internationaler Ebene feiert der Waidhofner Christoph Kerschner in der Hundesportart „Mondioring“. Gemeinsam mit seinem Hund „Galilei Braveheart of Oradinum“ belegt der Waldviertler bei der Gebrauchshunde-Weltmeisterschaft in Rumänien Platz zwei und kürt sich zum Vize-Weltmeister im Mondioring. Mondioring besteht aus den Disziplinen Unterordnung, Sprünge und Schutzdienst. Dabei muss der Hundeführer seinen Hund ohne Leine und Halsband führen und insgesamt in diesen drei Disziplinen 17 Übungen absolvieren. In der Teamwertung holt Österreich mit Kerschner Gold.

Hinter den Erwartungen

In den vergangenen Jahren etabliert sich der USV Raabs in der Fußball-Gebietsliga unter den Top-Teams. Diesmal ist der personelle Aderlass aber groß. Vor allem das Karriere-Ende von Spielmacher Roman Fischer kann nicht kompensiert werden. Weitere Ausfälle verschärfen die Situation, sodass Raabs nur an der zehnten Tabellenstelle überwintert.

Wechsel nach 25 Jahren

Ein Vierteljahrhundert lang leitet Martin Nagl als Obmann die Geschicke des USV Raabs. In diesem Jahr ist aber Schluss. Nagl legt zurück, der Sportliche Leiter Richard Zarycka übernimmt zusätzlich das Obmann-Amt. Nagl bleibt dem USV als Präsident erhalten.

Im Spitzenfeld

In der Vorsaison steht der 1. SV Vitis an der ersten Tabellenstelle der 1. Klasse Waldviertel. Da coronabedingt im Frühjahr nicht mehr angepfiffen wird, fallen die Vitiser um die erarbeiteten Früchhte um. Doch auch in dieser Saison mischt Vitis im Spitzenfeld mit und liegt punktegleich mit Leader Raxendorf an der zweiten Position.

Es läuft nicht

Gar nicht gut läuft die aktuelle Hinrunde der 1. Klasse Waldviertel für den USV Dobersberg. Nach einer Niederlagenserie tritt außerdem der langjährige Sektionsleiter Manfred Wanko zurück. Zum Ende der Hinrunde kann Dobersberg doch wieder punkten, überwintert aber als Tabellenletzter. Auch der SV Windigsteig, der sich von Trainer Adolf Simon trennt, befindet sich in der Abstiegszone.

Spielgemeinschaft

Die beiden verbliebenen Bezirksvertreter in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal, der USV Karlstein und der SCU Thaya machen gemeinsame Sache. Im Sommer starten sie als SG Karlstein/Thaya in die Meisterschaft. Unter den zwölf Teams überwintert die neuformierte SG auf Position sieben.

Österreichischer Meister

Für ein Highlight sorgt 2021 der Groß-Sieghartser Rope Skipper Jonas Kretschmer. Bei den „Austrian Masters“ in Graz holt sich der „Springschnur-Akrobat“ den österreichischen Meistertitel in der „Elite“.

Top in Form

Der Gasterner Martin Leirer holt wieder zahlreiche Altersklassen-Medaillen bei österreichischen und niederösterreichischen Meisterschaften im Ausdauersport. Außerdem gewinnt er die Overall-Wertung beim traditionellen Langau-Triathlon.

Staatsmeistertitel

Pia Wagner, Lena Meinhard und Sophie Koll vom USV Dobersberg holen bei der Sportakrobatik-Staatsmeisterschaft in Graz Rang eins. Auch bei der Europameisterschaft in Italien zeigt das Trio auf, landet am Ende auf dem elften Gesamtrang.

Die USV Dobersberg-Sportlerinnen Lena Meinhard, Pia Wagner und Sophie Koll turnten sich zu Staatsmeisterschafts-Gold. privat

Tennis-Vizemeister

Bis zum letzten Spieltag mischt der UTC Waidhofen in der B-Landesliga um den Meistertitel mit. Schlussendlich wird es Rang zwei. Einen Meitertitel feiern dafür die UTC-Frauen in der Kreisliga.

Ende eines Traditionsvereins

Im 40. Bestandsjahr implodiert der DFC Heidenreichstein. Dem österreichischen Frauenfußball-Pionier und jahrelangen Bundesligisten werden interne Streitereien zum Verhängnis, Diese brechen im Frühjahr auf, als eine Gruppe an Sektionsleiter und DFC-Gründer Robert Redl vorbei eine Spielgemeinschaft mit Thaya installieren will. Das scheitert – weil Bruderverein FC Heidenreichstein Redl den Rücken stärkt. Nach einer Spielerinnen-Revolte muss Redl den Spielbetrieb einstellen. Der Großteil der Spielerinnen, darunter auch einige aus dem Bezirk Waidhofen, wechselt nach Schrems.