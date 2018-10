Einen neuerlich großen Erfolg feierte der Ludweiser „Kraftlackl“ Joachim Krebs. Bei der Weltmeisterschaft in Trnava (Slowakei) holte er im Bewerb „Bankdrücken“ den zweiten Platz und somit die Silbermedaille. Nach Gold im Vorjahr sowie dem Gewinn der Europa- und Staatsmeisterschaft folgte also das nächste Highlight für Krebs.

„Es war erneut eine Bestätigung meiner konstanten Leistungen beim Bankdrücken“, so der Kraftsportler. Die nächste Zeit möchte er etwas ruhiger angehen, schließlich sei die WM-Vorbereitung hart gewesen. „Das waren zum Teil auch schmerzhafte Trainingseinheiten – mit Muskelkater an den folgenden Tagen“, blickt Krebs zurück. Die Mühen haben sich ebenfalls gelohnt.

Was sind die nächsten Ziele? Die Europameisterschaft 2019 in Bayern hat er bereits in seinen Kalender eingetragen. Die WM in den USA wird er „aus finanziellen Gründen“ wohl aber auslassen müssen.