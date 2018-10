Ab Samstag geht‘s im Waldviertel wieder mit der Lauf-Saison weiter. Unter dem Motto „Ohne Leistungsspritze kommst du niemals an die Spitze“ erfolgt in Waidhofen der Auftakt zur 21. Waldviertler Crosslaufserie. Und dieses Motto steht für Auftakt-Veranstalter, LTU Waidhofen-Obmann Erich Scharf auch an absolut erster Stelle: „Der Crosscup sollte eine Art Training für die Läufer sein. Das zählt hier mehr als eine Platzierung.“

Generell wurde die Crosslaufserie von Beginn weg organisatorisch schlank gehalten. So gibt‘s keine Siegerehrungen vor Ort, sondern nur eine -Abschlussveranstaltung mit Ehrungen im Rahmen der letzten Station, die diesmal in Echsenbach am Programm steht.

Waidhofen ist erstmals seit 2015 wieder beim Cup dabei. „Kottes und Gars sind heuer ausgefallen, also sind wir eingesprungen“, so Scharf. „Ein Crosslauf ist relativ leicht organisiert. Es braucht keine Sperren und innerhalb von zwei Stunden ist wieder alles vorbei.“

Los geht‘s in Waidhofen am Samstag um 14.30 Uhr mit Start und Ziel beim Freizeitzentrum. Die Erwachsenen absolvieren eine 4,75km Runde, die U12-Kinder 1,2km, die U18 2,3km. Eine Nennung ist vor Ort bis spätestens 20 Minuten vor dem Start möglich.