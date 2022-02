Crosscup startet wieder im Waldviertel

Das Zuwarten hat sich gelohnt. Die Waldviertler Crosslaufserie wird fortgesetzt. Nach den ersten beiden Bewerben in Geras und Echsenbach und den danach folgenden pandemiebedingten Absagen in Zwettl und Schwarzenau gab’s im alten Jahr keinen Schnellschuss mehr, sondern wurde zugewartet. Jetzt ist klar: Der Crosscup kann fortgesetzt werden.

Die Lockerungen der Covid-Maßnahmen machen es möglich. Zwar streicht Pfaffenschlag, wo am Samstag erstmals im Rahmen der Serie gelaufen hätte werden sollen, die Segel. Dafür kehrt die Gmünder Blockheide nach der ursprünglichen Absage in den Rennkalender zurück (5. März). Sogar zweimal abgesagt wurde der Crosslauf im Zwettltal, wo jetzt am 26. Februar aller guten Dinge drei sein sollen, der Lauf endlich über die Bühne gehen können soll. Am 12. März ist mit Schwarzenau die Wiege der Waldviertler Crosslaufserie an der Reihe.

Erstmals im Cup dabei ist Maissau. Dort wird am 19. März mit einem Crosslauf um die Amethystwelt die heurige Serie beendet.

Von den insgesamt sechs Bewerben kommen die besten vier Resultate in die Wertung. Bei Punktegleichheit zählen die besseren Einzelresultate.