6.000 Sportler waren beim München-Marathon in Bayerns Hauptstadt am Sonntag mit Start und Ziel im Olympiagelände gemeldet, darunter auch vier Athleten des LTU Waidhofen. Drei von ihnen feierten dabei eine Marathon-Premiere.

Marion Kandler, absolvierte ihre ersten 42,195km-Lauf in 4:07:22 Stunden, Johann Sauer schaffte die Strecke in 3:50:59std. und Franz Bauer hatte hinten hinaus noch die meiste Kraft, absolvierte eine schnellere zweite Hlfte und finishte in 3:37:09.

Für Johann Handl war es der dritte Marathon, diesmal mit der Endzeit in 4:37:54. Lidiya Bichler (HSV Allentsteig) erreichte beim 10-km-Lauf nach 55:49min. das Ziel.