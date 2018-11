Fast auf der ganzen Welt ist er schon einen Marathon gelaufen: in der Südsee, auf Mauritius, New York und nahezu in fast jeder europäischen Großstadt. Aber zu seinem 64. Marathon hat sich Günter Hirsch aus Edelprinz etwas ganz Besonderes ausgedacht: Einmal dort zu laufen, wo alles begann.

Von dem kleinen griechischen Städtchen Marathon nach Athen, dort wo der Legende nach im Jahre 490 vor Christus der Bote Pheidippides den Sieg der Griechen über die Perser in der Schlacht von Marathon den Athenern überbracht hatte. Gemeinsam mit seiner Gattin Roswitha, seinem Verwandten Gerhard Marksteiner sowie seinem Lauffreund Helmut Gruber nahm Hirsch die 42,195 km lange Strecke in Angriff.

„Diesen historischen Marathon zu laufen ist auch für einen erfahrenen Marathonläufer etwas ganz Besonderes“, meinte Hirsch, der in 3:17:10 Stunden finishte. Gerhard Marksteiner benötigte 4:28:28, Roswitha Hirsch 5:12:11 und Helmut Gruber 5:25:44.