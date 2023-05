Günter Hirsch: Sein 70. Marathon

Günter Hirsch ist in der Waldviertler Laufsport-Szene ein bekanntes Gesicht. Der 62-Jährige, der aus Edelprinz bei Pfaffenschlag stammt und seit 2003 in Wittau, Gemeinde Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) lebt, hat sich als Marathon-Exote einen Namen gemacht. Exote deswegen, weil er viele internationale Läufe abspulte. Vor Kurzem feierte Hirsch ein Jubiläum – beim diesjährigen „Vienna City Marathon“ absolvierte er zum insgesamt 70. Mal eine Marathon-Distanz über 42,195 Kilometer. Es war sein ingesamt 29. Lauf in Wien, den er diesmal in 3:30 Stunden absolvierte.

Dabei begann der Laufsport-Einstieg für den ehemaligen Kicker des SC Pfaffenschlag eigentlich nur zufällig. Der Postbedienstete kam nach der Arbeit zu Hause an und war plötzlich unsicher, ob er die Garage am Dienstort versperrt hatte. Er überlegte, ob er den Weg zurück mit den „Öffis“ oder mit dem PKW bestreiten soll. Er entschied sich fürs Laufen. „Ich bin die 10 Kilometer hingelaufen und es hat großen Spaß gemacht“, erzählt Hirsch, der ab nun ein neues Hobby gefunden hatte. Damals lebte er noch in Wien, schnell hatte er sich eine Laufstrecke nach seinem Geschmack zusammengezimmert, um zu trainieren. 1991 bestritt er seinen ersten Marathon in Wien und finishte gleich in einer Top-Zeit von 2:50 Stunden. „Danach wurde das Marathon-Laufen zu einer richtigen Sucht“, sagt er. In manchem Jahr absolvierte er gleich mehrere Marathons. Der sportliche Höhepunkt: 1998 in Wien – seine 2:39:41 Stunden bedeuteten seine persönliche Bestleistung. „Klar möchte ich heute auch noch gute Zeiten laufen – aber die Prioritäten haben sich natürlich verschoben.“

Sport und Sightseeing verbunden

Vor allem auch in Hinblick auf einen anderen Aspekt: Durch seine Freunde Manfred und Sabine Zahora, gemeinsam mit seinem Cousin Gerhard Marksteiner und seiner Frau Roswitha stand Hirsch bei zahlreichen internationalen Marathons am Start. Dabei waren nicht nur Klassiker wie London oder Paris, sondern auch weniger berühmte Marathon-Locations wie Zypern oder Malta, oder auch „Exotisches“ wie ein Lauf auf Bora-Bora. Ein prägendes Ereignis war für den gebürtigen Waldviertler auch der Marathon in Istanbul: „Ein tolles Erlebnis, wenn du von Europa nach Asien läufst.“ Bei den „Lauf-Reisen“ wurde der Marathon gleich mit einer Städtereise verbunden. Oftmals betrug die Crew schon 25 Personen, lacht Hirsch. Verwandte und Freunde begaben sich auf die Reisen mit.

Den Marathon-Klassiker in Boston verpasste er im Vorjahr aufgrund einer Covid-Infektion, im kommenden Herbst soll es aber dennoch in die USA gehen – dort steht dann der Chicago-Marathon am Programm. Bereits im Juni steht Hirsch in Stockholm Start und wird dort sein Marathon-Konto auf 71 aufstocken. Wie viele noch dazu kommen werden? Hirsch lacht: „Solange es mir körperlich gut geht, möchte ich laufen. Dann sehe ich eh, wie viele dabei rauskommen.“