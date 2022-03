Waldviertler Crosscup: Gesamtsieg für Hable

Werbung

Der Start ins Jubiläumslaufjahr 2022 – Veranstalter LURS Maissau feiert heuer seinen 35. Geburtstag – brachte am Samstag den Maissauer Crosslauf, welcher gleichzeitig auch das Finale der Waldviertler Crosslaufserie . Über 70 Teilnehmer starteten bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein in den verschiedenen Bewerben, die allesamt neue Siegerge sichter brachten.

Martin Hren vom Nora Racing Team gewann in 24:59 Minuten mit knappen Abstand. Vor allem dank einer sehr schnellen ersten Runde überquerte er die Ziellinie zehn Sekunden vor Philipp Gintenstorfer, der die Crossläufe in Zwettl und Schwarzenau dominiert hatte. Dritter wurde wie vorige Woche in Schwarzenau Alexander Leutgeb, schon mit einer Minute Rückstand.

Nach Crosscup steht Waldviertel-Cup vor Start

Leutgebs Klubkollegen vom LC Werbeprofi, Daniel Hable, reichte ein fünfter Platz zum Abschluss, um den Gesamtsieg in der Crosslauf-Serie zu fixieren. Rang vier ging an den Gasterner Martin Leirer, der damit noch Crosscup-Gesamtrang zwei einsackte. Der Zwickl-Zwettler Michael Gaubitzer wurde als Tagessechster in der Cross-Gesamtwertung Dritter.

Bei den Frauen sparte sich die schon seit Schwarzenau als Gesamtsiegerin feststehende Zwickl-Zwettlerin Christina Kastner den Weg nach Maissau. Auch Teamkollegin Renate Ecker holte Gesamtrang zwei ohne Antreten in Maissau. Gesamtdritte wurde mit einem fünften Tagesrang noch die LTU-Waidhofnerin Marion Kandler. Ganz vorne lief in Maissau einmal mehr die Garserin Ruth Doppler ein einsames Rennen.