Flagfootball: Hochleitner kämpft um die Medaillen

„World Games“ in Birmingham (Alabama/USA) und ein Waldviertler ist mittendrin statt nur dabei: Daniel Hochleitner aus Matzles, nun wohnhaft in Stratzing bei Krems. Mit dem österreichischen Nationalteam tritt er im Flagfootball an und kämpft dabei um die Medaillen.

„Wir hatten einen grandiosen Start“, schwärmt der Waldviertler über den Turnierauftakt. Denn zunächst wurde Vizeweltmeister Mexiko mit 25:20 besiegt. Danach drehten die Österreicher gegen Deutschland einen 6:20-Rückstand und siegten letztendlich noch mit 32:27. Im Spiel um den Gruppensieg hielt Österreich das Spiel gegen Italien lange Zeit offen, fing sich eineinhalb Minuten vor dem Ende aber den entscheidenden Touchdown zum 27:34 ein. Nach Gruppenplatz zwei ging‘s im Viertelfinale gegen Panama weiter. Bei einem Sieg ginge es am Mittwoch im Halbfinale gegen den Sieger USA gegen Deutschland weiter – eine Medaille – Finale und Spiel um Platz drei finden am Donnerstag statt – wäre dann in absoluter Griffweite.

„Hier gibt‘s keine schwachen Teams, sind nur absolute Top-Mannschaften dabei“, weiß Hochleitner. Vom Ambiente rund um die Eröffnungsfeier zeigte er sich ebenfalls beeindruckt. „Wenn jemand Eröffnungsfeiern so richtig zelebrieren kann, dann sind das die Amerikaner. Der Einmarsch ins Stadion war ein richtiger Gänsehaut-Moment.“