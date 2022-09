Handball: Spielgemeinschaft Horn-Waidhofen lebt wieder auf

Werbung

Bereits von 2001 bis 2014 bildeten die Union Horn und der UHC Waidhofen/Thaya eine Spielgemeinschaft – nun ist es wieder soweit: Die Teams aus der 1. und 2. Landesliga schließen sich neuerlich zusammen. Gemeldet sind beide Teams als SG Waldviertel.

„Im Prinzip wird die Mannschaft der 2. Landesliga aus einem Waidhofner Grundstock bestehen, mit Horner Unterstützung, und die 1. Landesliga-Mannschaft umgekehrt. Aber die Details werden sich während der Saison noch ergeben“, erklärt Nikolaus Becker, Obmann der Waidhofner.

Idee kam durch Corona-Zeit

Die Idee einer Spielgemeinschaft sei auch aufgrund der Corona-Thematik befeuert worden, wie Becker ausführt: „Die meisten unserer Spieler sind mittlerweile arbeitsbedingt oder für die Ausbildung mehr oder weniger dauerhaft in Wien. Da ist ein Meisterschaftsbetrieb mit zwei Trainings pro Woche schon kaum mehr möglich. Horn hat ein ähnliches Thema, daher kam die Idee, sich zusammenzutun und etwas neues zu schaffen, das für alle Verbesserungen schafft.“ Die bisherige Zusammenarbeit hätte den Waidhofnern gutgetan: „Die gemeinsamen Trainings, die es bis jetzt gegeben hat, haben die Motivation wieder enorm gehoben. Nicht zuletzt, weil auch die Chemie zwischen den Spieler, die bis jetzt ja Gegner waren, durch die Bank gut ist“, sagt Becker.

Auch beim regierenden Landesliga-Meister Horn erhofft man sich eine Aufwertung durch die Zusammenarbeit. „Die Spielgemeinschaft ist vor allem für die zweite Mannschaft gedacht. Die Spieler aus Waidhofen profitieren von einem professionelleren Training. Horn profitiert von einem breiteren Kader. Außerdem haben zwei, drei Spieler durchaus gute Chancen, in der ersten Mannschaft mitzuspielen“, sagt Funktionär Herbert Steinhauser.

Große Ziele

Die Horner blicken mit großen Zielen auf die bevorstehende 1. Landesliga-Saison. In der Meisterschaft wird das Projekt einer gemeinsamen Liga von Wiener und niederösterreichischen Vereinen fortgeführt. Im Vorjahr wurde die gemeinsame Meisterschaft coronabedingt abgebrochen und danach in gewohnter – getrennter – Weise fortgesetzt. „Wir glauben, dass die Wiener Vereine eine Bereicherung für die Liga sind und dass uns die neue Liga als Mannschaft weiterbringt“, sagte Steinhauser, der die Titelverteidigung im NÖ-Cup und auch den erneuten Meistertitel als Ziele definiert. Auf Aufstiegsspiele in die Bundesliga wurde verzichtet. „Das war uns finanziell zu unsicher. Wir wollen am Boden bleiben, noch einmal Meister werden und dann schauen wir weiter.“