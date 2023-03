Eisspeedway in Berlin: Simon auf Rang sechs

Werbung

Nach Platz fünf bei der EM in Polen nahm der Pfaffenschlager Harald Simon am Sonntag das „Ice Speedway for Europe“ in Berlin in Angriff. Der Routinier betrachtete das im Vorfeld bereits als „gutes Training unter Rennbedingungen“ – schließlich findet am 17./18. März die Weltmeisterschaft in Inzell statt. Die im Rahmen der Deutschen Meisterschaft ausgetragenen Rennen brachten den Waldviertler auf den sechsten Endrang. Der Sieg ging an den Deutschen Max Niedermaier, bester Österreicher wurde Franz Zorn als Fünfter.