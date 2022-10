Erfolgreiche Saison auf internationaler Bühne für Raabser

Werbung

Auf eine erfolgreiche Saison kann der 33-jährige Raabser Fabian Ohrfandl zurückblicken: Er schnappte sich den Gesamtsieg beim „Suzuki Europe Cup“.

Elf Rennen in fünf Ländern mit baugleichen Suzuki Swift standen am Programm, für Ohrfandl war‘s bereits die vierte Teilnahme an dieser Rennserie. Insgesamt drei Siege und neun Podestplätze – bei sieben schnellsten Rennrunden – reichten für den Gewinn. Als Fahrer, Teamchef, Mechaniker und Hauptsponsor in Personalunion ist Ohrfandl sogar in einer Einstiegsklasse wie dem „Suzuki Europe Cup“ eine Ausnahme. „Freunde opfern ihre Freizeit und unterstützen mich bei den Rennwochenenden“, zeigt sich Ohrfandl dankbar. Damit war er nach 2021 wiederum der beste Österreicher in diesem Bewerb und konnte diesen als erster heimischer Fahrer überhaupt gewinnen. „Beide Titel in einem Jahr zu holen macht mich überglücklich“, sagt Ohrfandl. Seine nächsten Ziele? „Eine Saison in einem Profi-Rennteam fahren wäre mein Traum.“