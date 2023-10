Ex-Weltmeister startet in Dobersberg

Am kommenden Freitag und Samstag geht die „Herbst Rallye“ im Raum Dobersberg-Pfaffenschlag über die Bühne. Die 26. Auflage bildet das Finale der „Austrian Rallye Challenge“ (ARC). Und das mit einem Rekord an Nennungen. Insgesamt 114 Teams stehen in den verschiedensten Klassen am Start, darunter auch ein echter Top-Star. Der Este Ott Tänak war 2019 WRC-Weltmeister, in der Vorsaison Vize-Weltmeister. Um sich auf die bevorstehende Premiere der Zentraleuropa-Rallye (zu je einem Drittel auf deutschem, tschechischem und österreichischem Boden) einzuschießen, starten Ott Tänak und sein Co-Pilot Martin Jarveoja in ihrem Ford Puma Rally1 Hybrid im Waldviertel.

Aber auch weitere Kapazunder geben Gas. In der Klasse RC2 werden gleich 20 Rally2-Fahrzeuge die Herbstrallye in Angriff nehmen. Eine besondere Rolle nimmt naturgemäß Jan Skala ein - der Tscheche gewann die vorjährige Herbstrallye und zündet erneut seinen Hyundai i20 N Rally2. Mit Roope Korhonen startet ein weiterer Weltmeister bei der Herbstrallye - der Finne wurde nämlich heuer nach vier Siegen vorzeitig WRC3-Champion. In Dobersberg pilotiert er zum ersten Mal einen Skoda Fabia Rally2 evo.

Gestartet werden die insgesamt acht Sonderprüfungen am Samstag um 8 Uhr am Flugplatz Dobersberg, wo um 17.50 auch die Zielflagge geschwungen wird.

Der Zeitplan:

Samstag, 8 Uhr: Start auf dem Flugplatz in Dobersberg

8:20 Uhr: SP 1 Niederedlitz -Münichreith 1

8:50 Uhr: SP 2 Lexnitz – Hohenwarth 1

9:25 Uhr: Regrouping In, Dobersberg

10:10 Uhr: Service Out, Dobersberg

10:30 Uhr: SP 3 Niederedlitz- Münichreith 2

11 Uhr: SP 4 Lexnitz – Hohenwarth 2

11:35 Uhr: Regrouping In, Dobersberg

13:35 Uhr: Service Out Dobersberg

14:05 Uhr: SP 5 Brunn – Pfaffenschlag 1

14:40 Uhr: SP 6 Dimling – Rohrbach 1

15:15 Uhr: Regrouping In, Dobersberg

16:10 Uhr: Service Out, Dobersberg

16:40 Uhr: SP 7 Brunn – Pfaffenschlag 2

17:15 Uhr: SP 8 Dimling – Rohrbach 2

17:50 Uhr: Ziel der Rallye auf dem Flugplatz in Dobersberg