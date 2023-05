Gelungener Auftakt für Fabian Ohrfandl

Der Suzuki Europe Cup startete mit drei Rennen auf der ungarischen Formel 1 Strecke Hungaroring. Als Titelverteidger dabei: der Raabser Fabian Ohrfandl. Der spulte ein fast perfektes Qualifying ab, landete an der zweiten Stelle. Am Start hatte Ohrfandl am Start einen Schaltfehler und fiel auf den siebenten Platz zurück. Schlussendlich kämpft er sich noch auf den sechsten Platz vor.

Der zweite Renntag wurde innerhalb der besten acht Piloten des ersten Rennens in umgekippter Startreihenfolge gestartet. Ohrfandl kam also aus Reihe zwei – und brachte diesen hinter dem Polen Aleks Sowka ins Ziel.

„Diesmal ist alles reibungslos verlaufen, den Bremsdefekt von gestern haben wir in den Griff bekommen. Ansonst war es ein schönes und faires Rennen. Speziell der Kampf mit Max Zellhofer war spannend, aber sehr fair“, analysierte der Raabser. Beim dritten Rennen – ebenfalls wieder im umgestürzter Startreihenfolge – ging Ohrfandl aus Reihe vier ins Rennen. Nachdem der Regen stärker wurde, fuhren fast alle 27 Teilnehmer mit Regenreifen zum Start. Die ersten beiden Runden wurden aus Sicherheitsgründen hinter dem Safety Car gefahren, dann gab es grünes Licht und das Rennen begann richtig. Am Ende siegte Christoph Zellhofer, dahinter landete erneut Ohrfandl.

Der war zufrieden: „Aufgrund der schwierigen Bedingungen war es immens schwer, die richtige Geschwindigkeit zu wählen, ohne dass man abfliegt. Ich bin entweder schnelle Runden gefahren und dann wieder total langsame, die richtigen Entscheidungen waren Glücksache. Trotzdem bin ich mit meinem Abschneiden in Ungarn gesamt gesehen zufrieden.“

Weiter geht‘s ab 19. Mai am Red Bull-Ring in Spielberg.