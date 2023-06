Ohrfandl gewinnt Rennen in Posen

Mit drei Rennen im polnischen Posen verabschiedete sich der Suzuki Swift Europe-Cup in die Sommerpause. Dabei hatte Titelverteidiger Fabian Ohrfandl noch ein Erfolgserlebnis: Er gewann den dritten Lauf am Sonntag. Von Startplatz vier startete Ohrfandl eine grandiose Aufholjagd. Sein erstes Opfer war der an zweiter Stelle liegende Max Zellhofer und in der elften Runde musste Spitzenreiter Istvan Bernula daran glauben, seine Führung an den Österreicher verloren zu haben. Ohrfandl konnte in den letzten beiden Runden seinen Vorsprung halten und gewann damit das dritte Rennen in Posen mit einem Vorsprung von 1,4 Sekunden vor dem polnischen Lokalmatador Aleks Sowka.

„Ich bin happy, dass heute alles aufgegangen ist was ich mir vorgenommen habe und ich das Rennen gewinnen konnte“, freute sich Ohrfandl.

Am ersten Renntag haderte er beim ersten Rennen trotz Pole Position mit einem misslungenen Start. Ohrfandl kämpfte sich auf Rang zwei vor, nach einer unverschuldeten Kollision wurde es Platz fünf. Im zweiten Rennen verbesserte er sich und wurde Vierter. Ehe der Cup im September am Salzburgring weitergeht, liegt Ohrfandl (146 Punkte) in der Gesamtwertung hinter Christoph Zellhofer (152) an der zweiten Stelle.