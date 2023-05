Ohrfandl wieder am Podest

Am Red Bull-Ring in Spielberg legte der Suzuki Swift Cup Europe seinen zweiten Halt hin. Mit dabei war auch wieder Titelverteidiger Fabian Ohrfandl. Der Raabser verlor beim Start des ersten Rennens einen Platz, kam aber hinter dem Polen Aleks Sowka und seinem Landsmann Christoph Zellhofer ins Ziel und belegte den dritten Rang. „Leider hatte ich unmittelbar nach dem Start den dritten Gang nicht hineingebracht, so habe ich ein größeres Loch aufgerissen, dass ich nur langsam wieder zufahren konnte“, resümierte Ohrfandl.

Am nächsten Tag wurde in der achtköpfigen Spitzengruppe in umgestürzter Reihenfolge gestartet. Ohrfandl wurde schließlich Fünfter: „Besonders der Fight mit dem vor mir fahrenden Christoph Zellhofer hat mich gefordert, wir hatten den gleichen Speed darum konnte ich ihn nicht mehr überholen.“