Ohrfandl will den Titel verteidigen

Österreichs ältester Motorsport Marken Pokal feiert heuer seinen bereits zwanzigsten Geburtstag. Der „Suzuki Motorsportcup“, der seit einigen Jahren schon als „Swift Cup Europe“ bekannt ist, startet sein Jahresprogramm mit insgesamt sechs Rennwochenenden wieder in Ungarn.

In diesem Jahr ist Österreich Titelverteidiger. Der 33-jährige Fabian Ohrfandl aus Raabs holte sich im Vorjahr den Titel und will diesen Erfolg auch im heurigen Jahr verteidigen: „Nachdem ich schon zweimal die Österreicher-Wertung in dieser Serie gewonnen habe, war es mein Ziel auch in der Europawertung einmal ganz vorne zu sein. Das ist mir auch mit viel Einsatz und Engagement 2022 gelungen, worauf ich auch ein bisschen stolz sein kann. Viel dazu beigetragen haben mir einige private Helfer, den Rest habe ich als eigener Mechaniker, als Teamchef und als Fahrer koordinieren können. Das Ziel ist klar, in Ungarn werden die Karten wieder neu gemischt, ich kenne die heurigen Konkurrenten noch nicht, möchte meinen Titel aber unbedingt verteidigen.“