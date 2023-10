Platz drei für Fabian Ohrfandl im Europacup

Nach seinem Gesamtsieg in der Vorsaison landete der Raabser Fabian Ohrfandl (34) beim „Suzuki Europe Cup“ erneut am Podest. Nach den drei abschließenden Rennen auf dem „Balaton Park Circuit“ in Ungarn klassierte er sich hinter dem frischgebackenen Gesamtsieger Christoph Zellhofer aus Neuhofen/Ybbs und dem Polen Aleks Sowa an der dritten Stelle.

Das letzte Saisonrennen gewann Fabian Ohrfandl (Mitte) vor Christoph Zellhofer (links) und Max Zellhofer. Foto: Suzuki Team Austria

Garniert wurde dieser Saisonausklang mit einem Sieg beim dritten Lauf in Ungarn. Da machte Ohrfandl ab Runde fünf ernst, übernahm die Führung und gab diese bis zum Ziel nicht mehr ab. „Nachdem ich in Führung war, hatte ich aber Bremsprobleme und konnte meinen Vorsprung nicht ausbauen, sondern nur verwalten. Dieser Sieg hat mich aber für den schwarzen Vortag etwas entschädigt.“

Denn da landete der Raabser auf den Plätzen zehn und fünf. Von den insgesamt 16 Rennen in der heurigen Cup-Serie gewann Ohrfandl drei. Während er in der „Europe Cup“-Wertung Dritter wurde, belegte er in der bereinigten Österreich-Wertung den zweiten Platz.