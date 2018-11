Eigentlich würde Harald Simon dieser Tage gerade nach zweiwöchiger Reise in Kamensk-Uralsky aus dem Auto steigen. Stattdessen ist das Eisspeedway-Urgestein aber immer noch daheim in Pfaffenschlag und leckt seine Wunden der vergangenen Saisonen. „Ich habe immer noch Probleme mit den Fingern“, seufzt er im NÖN-Gespräch, „kann derzeit nicht fahren.“

Das Trainingslager in Russland muss er deshalb heuer auslassen, genauso wie die Einzel-Weltmeisterschaft und die Russische Superliga ohne ihn stattfinden werden. Noch hofft Harry Simon, zumindest bei der Europameisterschaft und der Team-WM im März an den Start gehen zu können.

Konkret kämpft der 51-Jährige noch mit den Nachwehen des schweren Sturzes Ende 2016 im Trainingslager in Kamensk-Uralsky, bei dem er sich einen Handwurzelknochenbruch zuzog. Die folgenden eineinhalb Jahre hatte Simon Schrauben und Metallplatten in der Hand. Nach Ende der Vorsaison wurden diese operativ entfernt. „Ich war danach mehr als zwei Monate im Krankenstand, aber es ist nicht wirklich besser geworden“, erzählt Simon. „Einige Finger sind immer noch ziemlich steif.“

„Zaache Gschicht“: Simon will fahren

Im Jänner steht deshalb eine weitere Operation an. „Danach sollte wieder alles passen“, sagt der Pfaffenschlager. Problem ist aber, dass er dann zu spät fit werden würde, um noch an den beiden Großereignissen teilnehmen zu können. „Ich stehe auf Abruf. Falls jemand ausfällt, bekomme ich einen früheren OP-Termin“, hofft Simon noch auf ein paar Rennkilometer in der kommenden Saison.

Nach aktuellem Stand müsste das Urgestein jedoch diese Saison auslassen. Zum ersten Mal überhaupt, dass er einen Winter lang keine Rennen bestreiten könnte. „Es ist eine zaache Gschicht. Ich wäre gut drauf…“, seufzt er. Ans Karriereende denkt der letzte Mohikaner der einst großen Eisspeedway-Szene im Waldviertel deshalb aber noch nicht.