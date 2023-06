Tagessieg für Fabian Ohrfandl

Auf dem Slovakia Ring ging am Wochenende die dritte Runde im Suzuki Swift Europe Cup mit zwei Rennen am Samstag und Sonntag über die Bühne. Insgesamt waren 21 Piloten aus Polen, Ungarn, Niederlande, Schweiz und Österreich am Start.

Erfolgreich verlief der erste Tag für den Raabser Fabian Ohrfandl. Der Titelverteidiger feierte einen Start-/Zielsieg. Er nützte seine Poleposition bestens und konnte während der zehn Runden seinen schärfsten Verfolger Balasz Hartmann aus Ungarn immer auf Distanz halten. Dementsprechend glücklich war der Waldviertler: „Ich konnte meinen Verfolger Hartmann eigentlich immer im Griff halten. Erst gegen Ende des Rennens hatte er die besseren Reifen als ich und kam mir bedrohlich nahe. Aber schlussendlich war mein Start-/Zielerfolg für mich sehr wichtig, nachdem es heuer noch nicht so richtig geklappt hat.“

Das zweite Rennen am folgenden Tag begann innerhalb der Top-8 mit umgestürzter Reihenfolge. Das Rennen begann mit einem Sensationsstart von Balasz Hartmann. Der Ungar startete aus der siebenten Position und war nach der ersten Runde bereits an der Spitze. Von rückwärts stürmte auch der Sieger des Vortages Fabian Ohrfandl nach vorne und wurde am Ende immerhin noch Fünfter.

„Ich habe wieder einmal keine Gänge hineingebracht, den Grund dafür muss ich erst analysieren“, lautete sein Resümee. In der Gesamtwertung steht Ohrfandl nun mit 101 Punkten hinter Christoph Zellhofer (104) an der zweiten Stelle. Das nächste Renn-Wochenende des Europe Cups Europe findet vom 23. bis 25. Juni im polnischen Poznan statt.