Trotz Reifenschadens: Favorit Ott Tänak siegte

Bei herrlichem Spät-Sommerwetter mit Temperaturen rund um die 20 Grad ging das Saisonfinale der Austrian Rallye Challenge (ARC) mit der Herbst Rallye in Dobersberg zu Ende. Durch die Teilnahme des Ford Werksteams mit den Piloten Ott Tänak und Adrien Formaux kamen viele Besucher ins Waldviertel und begeisterten sich an den Leistungen dieser Weltklassepiloten.

Im Kampf um den Sieg gab es durch die Ford-Piloten keine Zweifel. Klarer Gewinner wurde der Este Ott Tänak mit seinem Ford Puma Rally1 Hybrid, das trotz eines Reifenschadens auf der dritten Sonderprüfung. Mit einem Rückstand von 1:08 Min. belegte der Franzose Adrien Formaux, heuer auch Sieger bei der Jännerrallye in Freistadt, den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Platz drei ging an den Franzosen Nicolas Ciamin.

„Ich bin gut im Demolieren - mein Team ist gut im Reparieren“, kommentierte Ott Tänak lässig humorvoll jenen Zwischenfall, bei dem der Weltmeister des Jahres 2019 gleich am Morgen das Heck seines Ford Puma Rally1 Hybrid-Boliden schwer beschädigte. Nach dem Reifenschaden auf SP3 verlor der M-Sport Ford-Werkspilot sogar kurzzeitig die Führung an seinen Teamkollegen Adrian Fourmaux im Rally2-Fiesta. Schlussendlich gewann Tänak dann aber doch die Rallye überlegen und attestierte „anspruchsvolle Sonderprüfungen“.

Peter Eibisberger bester Österreicher

Aber auch die Österreicher zeigten sich in sehr guter Form. Bester wurde der Steirer Peter Eibisberger mit Beifahrerin Claudia Maier auf einem Ford Fiesta Rally2 von ZM-Racing. Er steigerte sich von Prüfung zu Prüfung und belegte in der Endabrechnung den ausgezeichneten sechsten Platz. Dazu Peter Eibisberger: „Es waren bei dieser Rallye viele gute Fahrer am Start, ich hätte mir nicht gedacht, dass ich so mitfahren kann. Das stimmt mich sehr positiv. Das Team Zellhofer hat mir ein gutes Auto zur Verfügung gestellt, ich habe gestern mit der Claudia einen Superschrieb gemacht und wir hatten seit der ersten Sonderprüfung im Auto ein sehr gutes Gefühl. Ich bin jetzt bereits zum dritten Mal bei der Herbstrallye am Start, dieses Mal war auch schönes Wetter, das liegt mir besonders.“