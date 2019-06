Wenn vom 5. bis 7. Juli das Sportfest des USV Gastern stattfindet, haben auch die Motorsportler wieder ihren Auftritt. Im Rahmen dessen erfolgt am Sonntag, 7. Juli auch das 8. Motorradtreffen der Oldtimer- und Motorsportfreunde Gastern, wozu diesmal ein Local-Hero als Stargast kommt: Michael Grabmüller, 46-jähriger Seitenwagen-Fahrer, der sich seit Jahren mit der Weltklasse dieser Szene duelliert – und Waldviertler Wurzeln hat, denn: Der heute in Wien lebende Grabmüller wurde in Waidhofen geboren, wuchs in Litschau auf, ehe er als Zwölfjähriger nach Wien übersiedelte. Grabmüller ist außerdem der Cousin von Ex-Formel 1-Rennfahrer Alexander Wurz, der seine Wurzeln ebenfalls im Waldviertel hat.

„Das Motorsportfieber liegt bei uns also in der Familie“, lacht Grabmüller, der zwei zweite Plätze bei Weltmeisterschaftsläufen vorweisen kann sowie zahlreiche Teilnahmen bei der „Isle of Man-Trophy“, einem extrem harten Rennen in Schottland.

Was für ihn das faszinierende am Seitenwagenfahren ist? „Es sieht zwar nicht so aus, aber es ist ein extremer Teamsport. Sehr viel hängt vom Beifahrer ab, mit dem man während des Rennens nicht kommunizieren kann.“ Also keine Funkverbindung? „Ist wohl besser so, bevor man noch zu streiten beginnt“, lacht der Racer. Aktuell hat er den Franzosen Sebastien Lavarel an seiner Seite, bei der WM hat Grabmüller derzeit eine Pause eingelegt. 2018 beendete er die Weltmeisterschaft an der neunten Stelle, das Jahr zuvor klassierte er sich als Fünfter.