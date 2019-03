Über hohen Besuch durfte sich der USV Dobersberg freuen: Die neue Nationaltrainerin Leonor Vareta gab sich ein Stelldichein. Vareta trainiert ab sofort mit dem Nationalkader für die bevorstehende Europameisterschaft im Herbst in Israel.

Die 36-jährige Portugiesin hat die letzten fünf Jahre in Südafrika verbracht, wo sie als Sportlehrerin an einer Schule und als Trainerin in einem Club arbeitete. In Portugal war sie zehn Jahre lang als Trainerin aktiv, davon vier Jahre als Head Coach.

Zudem hat Vareta einen Abschluss in „Physicaleducation and Sports“ und ist zweifache Mutter. In ihrer Tätigkeit als Nationaltrainerin wird sie fortan auch regelmäßig in Dobersberg anzutreffen sein, um die Sportler auch in deren Heimatverein zu unterstützen und die Talente für die kommenden Aufgaben zu rüsten.

Petra Suchy Bianca Zuba (l.) und Karoline Löffler (r.) begrüßten Nationaltrainerin Leonor Vareta in Dobersberg.

Apropos kommende Aufgaben: Um auch künftig die Gesundheit der jungen Sportler bestmöglich sicher stellen zu können wurde beim Verein kräftig investiert. So war es notwendig, fünf neue Rollmatten, um mehrere Tausend Euro anzukaufen.

Im Zuge des Trainings mit der neuen Nationaltrainerin Leonor Vareta nutzte der USV Dobersberg die Chance, sich bei seinen Sponsoren zu bedanken.