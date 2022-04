Rope Skipping: Für die EM qualifiziert

Werbung

Zum ersten Wettkampf des Jahres trafen sich Österreichs Rope Skipper am in Salzburg. Ausgetragen wurden die Österreichischen Meisterschaften der Jugend sowie die Newcomer Challenge. Für die Altersklassen-Junioren und -Elite ging es um die Qualifikation für die diesjährige Europameisterschaft Ende Juli in der Slowakei.

Dabei mischten auch die Sportler aus Groß-Siegharts kräftig mit. Im Bewerb „Elite männlich“ werden Dominik Friedl und Jonas Kretschmer von der Sport Union Rope Skipping Groß Siegharts, sowie Florian Blümel von der Union Gänserndorf zur EM fahren. Der amtierende Österreichische Meister Jonas Kretschmer musste sich bei diesem Wettkampf mit dem dritten Platz zufriedengeben. Nachdem sich Kretschmer und Blümel in den vergangenen Jahren bereits öfters auf dem ersten Platz abgewechselt hatten, konnte diesmal Dominik Friedl den Wettkampf für sich entscheiden.

Für die EM qualifizieren konnte sich auch die Göpfritzerin Sara Palmetzhofer bei den Juniorinnen. Sie belegte Rang drei hinter Jana Trunner und Lena Ertler.

In der „Newcomer Challenge“ zeigten die Starter bereits hervorragende Leistungen. Bei der Jugend weiblich sicherte sich Sophie Döller von der Sportunion Rope Skipping Groß-Siegharts die Goldmedaille. Mit einem Score von 6.49 war sie im Freestyle ihren Kolleginnen weit überlegen. Für einen Startplatz bei den „Open Tournaments“ qualifiziert sich mit Jasmin Geist im „Elite Bewerb“ ebenfalls eine Springerin der Union Groß-Siegharts.