PERCHTOLDSDORF II - WAIDHOFEN 34:23.

Waidhofen fand gut ins Spiel, führte nach wenigen Minuten mit 4:1. Danach kippte aber das Geschehen, die Hausherren schlugen zurück und gingen nach zehn Minuten erstmalig in Führung – 6:5. Perchtoldsdorf diktierte nun, Waidhofen kam nach 20 Minuten wieder ran, verkürzte auf 11:12. Von da an spielten aber die Hausherren auf, während Waidhofen nicht mehr in die Gänge kam. Bis zur Pause sollte Waidhofen nur noch ein Treffer gelingen, beim Stand von 18:12 wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Abschnitt ließen die Perchtoldsdorfer weiter nichts anbrennen. Erst nach vier Minuten konnte Waidhofen wieder netzen, die Gastgeber bauten ihren Vorsprung sukzessive aus.

Der betrug bald über zehn Treffer – erst in der Schlussphase verlief die Partie wieder halbwegs ausgeglichen. Für Waidhofen bedeutete das 23:34 aber eine deutliche Niederlage.

HOLLABRUNN II - WAIDHOFEN 32:27.

Auch gegen Hollabrunns Landesliga-Team war kein Kraut gewachsen, kassierte Waidhofen die siebente Niederlage im zehnten Saisonspiel, wodurch man auf den letzten Tabellenplatz zurückfiel.

Der Anfang verlief noch ziemlich ausgeglichen. Hollabrunn legte vor, Waidhofen zog nach. Wie aber bereits in Perchtoldsdorf handelten sich die Thayastädter unmittelbar vor der Halbzeit einen größeren Rückstand ein. 17:12 für die Gastgeber zur Pause.

Nach dem Wechsel ging‘s in derselben Tonart weiter. Hollabrunn spielte abgebrüht, ließ Waidhofen nicht wirklich nahe kommen. Nach 44 Minuten konnte der Rückstand einmal auf „minus 3“ verkürzt werden, danach zog Hollabrunn aber wieder weg und feierte am Ende einen 32:27-Erfolg.