Stocklasser und Leirer sind die Gewinner im Bezirk Waidhofen

Fest in Hand der Ausdauersportler war die NÖN-Sportlerwahl im Bezirk Waidhofen. Jeweils fünf Sportler bzw. Sportlerinnen standen zur Auswahl, gevotet konnte diesmal ausschließlich online werden. Am Ende machten Anita Stocklasser (LTU Waidhofen) und Martin Leirer (Triheroes) das Rennen. Geehrt werden sie im Rahmen der NÖN-Siegergala, die am 16. März in St. Pölten stattfindet.

Lange Zeit spannend verlief das Voting bei den Frauen: Anita Stocklasser und Irnfritz-Kickerin Carmen Wais matchten sich um den Sieg. Am Ende hatte Stocklasser mit 3159 Stimmen knapp die Nase vorne und verwies Wais (2899 Stimmen) auf Platz zwei. Die Siegerin freute sich: „Aufgrund der starken Konkurrenz freue ich mich wirklich sehr, die Sportlerwahl gewonnen zu haben. Für mich selbst ist es immer wieder überraschend zu sehen, welche großartigen Sportler es in den verschiedensten Sportarten im Bezirk gibt.“ Wer sich beim Abstimmen für sie ins Zeug geworfen hat, weiß die Ausdauersportlerin: „Mein größter Fanklub bestand vor allem aus Familie, Freundeskreis und meinen Arbeitskollegen, die bei der Wahl regelrecht mitgefiebert haben.“ Auch für 2022 hat die frischgebackene „Sportlerin des Jahres“ einiges vor: „Derzeit bereite ich mich auf den Ironman in Klagenfurt im Juli vor. Zusätzlich möchte ich diverse Triathlons oder Radmarathons bestreiten.“

Ausdauer beim Abstimmen

Viel vor hat traditionellerweise auch Männer-Sieger Martin Leirer. Der Gasterner ist im Ausdauerbereich ein echter Multisportler und heimste in den vergangenen Jahren zahlreiche Landes- und Bundestitel ein. Für ihn war bereits die Nominierung „eine große Ehre“. „Dass es dann so sensationell lief, war einfach unglaublich.“ Über zahlreiche Facebook-Postings mobilisierte Leirer seine Fans, ging „Allianzen“ mit befreundeten Sportlern ein, die in anderen Bezirken zur NÖN-Sportlerwahl nominiert waren. Seine Kinder, sein Bruder, aber auch einige aus dem Freundeskreis hätten beim Wählen große Ausdauer bewiesen.

„Der Sieg ist eine schöne Auszeichnung für mich. Es eine tolle Anerkennung und Wertschätzung meiner Leistungen für das letzte Jahr bzw. die letzten Jahre. Konsequentes Training über die letzten Jahre hat dies ermöglicht“, sagt Leirer. Am Ende hatte er 4663 Stimmen auf seiner Seite und verwies Mondioring-Vizeweltmeister Christoph Kerschner auf Platz zwei.